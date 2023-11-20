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Военный Фокус Российско-украинская война

"Сами вырыли Черное море": в Украине ответили на российский фейк про "древних укров"

лопата, песок, море, океан, водоем
Фото: Pixabay | Иллюстративное фото

Россияне придумали племя, которое якобы жило на территории современной Украины и выкопало море. Они распространяют "новости", что сейчас об "украх" снимают дорогое кино.

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Российская пропаганда распространяет информацию, что в Украине якобы снимают фильм про "древних укров". Подробнее о новом фейке 20 ноября рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Фильм, по "данным" россиян, называется "История Черного моря". В нем якобы рассказывается о племени, которое ранее заселяло территорию Украины и выкопало Черное море.

"Об этом пишут в российских СМИ, добавляя постер "фильма"", — отметила пресс-служба.

На самом деле такого фильма не существует, а упоминаний о нем нет ни на одном украинском ресурсе. В центре отметили, что заявленный россиянами бюджет этого "кино" — 80 миллионов гривен. Если бы это было правдой, "История Черного моря" была бы одним из самых дорогих украинских фильмов.

"Специалисты проекта StopFake отметили, что "постер" также выглядит неправдоподобно: вместо рейтинга "18+" — "+18". А фото с "презентации" отзеркалили и обработали в фоторедакторе", — объяснила пресс-служба.

Оригинальная фотография, которую использовала вражеская пропаганда, была сделана еще в 2021 году. Это фото было обложкой трансляции, на которой проводился конкурс среди кинопроектов для финансирования государством.

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Российский фейк о "древних украх"
Фото: Spravdi

Напомним, также в России распространяют дезинформацию о мобилизации женщин в Украине. Пропагандисты заявляют, что украинок уже тренируют для участия в боевых действиях.

В TikTok тоже распространился российский фейк. Пропагандисты публикуют ненастоящее видео, на котором украинские телеведущие якобы предупреждают водителей о конфискации машин из-за нового закона.