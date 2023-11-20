"Самотужки вирили Чорне море": в Україні відповіли на російський фейк про "древніх укрів"

Росіяни вигадали плем’я, яке нібито жило на території сучасної України та викопало море. Вони поширюють "новини", що зараз про "укрів" знімають дороге кіно.

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Російська пропаганда поширює інформацію, що в Україні нібито знімають фільм про "древніх укрів". Детальніше про новий фейк 20 листопада розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фільм, за "даними" росіян, називається "Історія Чорного моря". У ньому нібито розповідається про плем’я, яке раніше заселяло територію України та викопало Чорне море.

"Про це пишуть у російських ЗМІ, додаючи постер "фільму"", — зазначила пресслужба.

Насправді ж такого фільму не існує, а згадок про нього немає на жодному українському ресурсі. У центрі наголосили, що заявлений росіянами бюджет цього "кіно" — 80 мільйонів гривень. Якби це було правдою, "Історія Чорного моря" була б одним з найдорожчих українських фільмів.

"Фахівці проєкту StopFake зазначили, що "постер" також виглядає неправдоподібно: замість рейтингу "18+" — "+18". А фото з "презентації" віддзеркалили та обробили у фоторедакторі", — пояснила пресслужба.

Оригінальна світлина, яку використала ворожа пропаганда, була зроблена ще у 2021 році. Це фото було обкладинкою трансляції, на якій проводився конкурс серед кінопроєктів для фінансування державою.

Російський фейк про "древніх укрів" Фото: Spravdi

Нагадаємо, також у Росії поширюють дезінформацію про мобілізацію жінок в Україні. Пропагандисти заявляють, що українок вже тренують для участі у бойових діях.

У TikTok теж поширився російський фейк. Пропагандисти публікують несправжнє відео, на якому українські телеведучі нібито попереджають водіїв про конфіскацію машин через новий закон.