Хранил большой секрет: мужчина без машины и мебели умер, оставив городу миллионы долларов

В завещании Джеффри Холта было одно краткое указание. Он просил передать 3,8 млн долларов его родному городу на нужды общества в области образования, здравоохранения, отдыха и культуры. Никто из знакомых не знал, что мужчина миллионер.

Джеффри Холт был непритязательным смотрителем парка для домов на колесах в Хинсдейле, штат Нью-Гэмпшир, где он вел простую, но любопытную жизнь. Мужчина скрывал, что являлся миллионером. Об этом пишет AP.

Жители города могли видеть Холта в поношенной одежде. Мужчина всегда занимался обычными делами и никогда не выделялся. Он подрабатывал, но редко покидал город.

Несмотря на то, что Холт преподавал курс вождения старшеклассникам, он отказался от вождения автомобиля. Вместо этого американец выбрал велосипед и газонокосилку. В его передвижном доме в парке не было почти никакой мебели — ни телевизора, ни компьютера. Ножки кровати уходили в пол.

"Казалось, у него было все, что он хотел, но он не хотел многого", — говорит Эдвин "Смоки" Смит, лучший друг и бывший его работодатель.

Холт умер в возрасте 82 лет в начале этого года, храня большой секрет. Оказалось, что мужчина был миллионером. И более того, он отдал все свои средства общине, состоящей из 4200 человек.

Оказалось, что мужчина был миллионером Фото: коллаж Фокус

В его завещании содержались краткие указания: передать 3,8 млн долларов городу Хинсдейл на нужды общества в области образования, здравоохранения, отдыха и культуры.

"Я не думаю, что кто-то представлял себе, что он был настолько успешен. Я знаю, что у него было не так много родственников, но, тем не менее, оставить это городу, в котором он жил… Это огромный подарок", — сказал Стив Диорио, председатель городского избирательного совета, который иногда махал Холту рукой из своей машины.

Издание отмечает, что в этом городке на реке Коннектикут, расположенном между Вермонтом и Массачусетсом, с богатыми возможностями для пеших прогулок, рыбалки и малого бизнеса, деньги могут пойти на многое. Он назван в честь Эбенезера Хинсдейла, офицера времен франко-индейских войн. Именно он построил здесь форт и мельницу. Помимо дома Хинсдейла, построенного в 1759 году, в городе находится старейшее в стране постоянно действующее почтовое отделение, датируемое 1816 годом.

Жители надеются, что благодаря подарку их город станет более заметным Фото: Town of Hinsdale

С тех пор как в сентябре местные власти получили уведомление о выделении этих денег, не было проведено ни одного официального собрания для обсуждения идей их использования. Некоторые жители предлагают обновить часы на ратуше, отреставрировать здания, возможно, купить новую машину для подсчета голосов в честь Холта, который всегда следил за тем, чтобы проголосовать. Другой возможностью является организация онлайнового курса обучения водителей.

Организации смогут подавать заявки на гранты через траст, созданный благотворительным фондом Нью-Гэмпшира

"Хинсдейл будет "использовать оставшиеся деньги очень экономно, как это делал г-н Холт", — сказала Кэтрин Линч, городской администратор.

Жители надеются, что благодаря подарку их город станет более заметным.

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