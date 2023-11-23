Мужчина пошел в суд, чтобы создать "Священную Русь" вместо Украины и запретить сало

Он подал иск к ряду учреждений, среди которых есть телевизионный проект об экстрасенсах и аграрный университет. Автор жалобы выдвинул целый список требований, в частности наказывать женщин за "половой блуд" и запретить всем есть свиное мясо.

Мужчина судится, чтобы создать новое государство "Священная Русь", ограничить в правах женщин и запретить украинцам есть свинину. Об этом известно из постановления Сумского апелляционного суда от 16 ноября.

Мужчина, имя которого неизвестно, подал иск к Сумскому ТЦК, президенту Владимиру Зеленскому, аграрному университету, газете, проекту "Следствие ведут экстрасенсы", полиции и т.д.

Он просит выполнить ряд требований, в частности:

запретить покупку и продажу земли "потомков Ноя";

создать государство "Священная Русь" и запретить на его территории есть свиное мясо и сало;

обязать правительство "новосозданного государства" принять законы, которые соответствовали бы "данным через Моисея" и "не противоречили бы Евангелию";

разработать и внедрить солнечно-лунный календарь;

обязать женщин в дни менструации "отстраняться" от своих детей и мужей;

назначить уголовную ответственность за "половой блуд" и наказывать женщин, которые имели двух и более партнеров до свадьбы или изменили мужу;

ввести обязательное заключение брака между мужчинами и женщинами, у которых был секс до свадьбы, без права его расторгнуть;

обязать проект "Следствие ведут экстрасенсы" взяться за расследование обстоятельств Чернобыльской катастрофы;

назначить уголовную ответственность за "гомосексуализм" и "пропаганду ЛГБТ прав";

заменить гривны на деньги из чистого серебра;

обязать украинцев выполнять "благословение Ноя".

Суд отказал истцу. Мужчина заявил, что "другие суды удовлетворяли его ходатайство об освобождении от уплаты судебного сбора". По каким причинам он обращался в эти учреждения — неизвестно.

Неизвестному отказали в освобождении от уплаты сбора и оставили его апелляционную жалобу без удовлетворения.

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