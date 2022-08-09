"Великий и могучий". В Госдуме РФ предложили создать новый СССР

Объединение стран может даже выйти за пределы "оригинального" Советского Союза, надеется депутат от оккупированного Крыма Михаил Шеремет.

Российский депутат Михаил Шеремет, попавший в Госдуму от оккупированного Крыма, выступил за новое объединение стран по образцу бывшего СССР. О том, каким может стать "новый Советский Союз" политик рассказал агентству "РИА Новости".

По словам Шеремета, Советский Союз во времена холодной войны "сдерживал НАТО в стремлении поработить и колонизировать весь мир". Новое объединение государств также должно противостоять экспансии Запада, поясняет депутат Госдумы.

"Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок… Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", – рассказал Шеремет.

Появление союза, схожего с СССР, позволило бы странам сохранить и укрепить суверенитеты, которые США пытаются размыть, продолжил депутат Госдумы.

Новый СССР может превзойти границы старого

Михаил Шеремет заявил, что Соединенные Штаты после распада СССР начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, организовывать цветные революции и государственные перевороты — "создавая из суверенных государств своих сателлитов и проводя их постепенную оккупацию, подбираясь к границам России. Один из примеров тому — нынешняя Украина", – говорит Шеремет.

Сейчас Россия, по оценке депутата Госдумы, имеет все возможности, чтобы обеспечить нерушимость границ и безопасность нового образования. Какие именно государства могут войти в этот "СССР 2.0", политик не уточнил. Однако по его описанию, новый блок "станет равноправным союзом, где каждая страна уважает суверенитет и культуру друг друга и по размеру может превзойти границы Советского Союза".

Напомним, что последний руководитель СССР Михаил Горбачев в июле заявил, что президент РФ Владимир Путин уничтожил его наследие, развязав полномасштабную войну в Украине.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее сказал, что Украина создала СССР. Лучшие идеи советского периода, по его словам, должны были развиваться далее.

По мнению бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, мир начал считаться с Россией после ее военного вторжения Украину, как это было во времена CCCР.