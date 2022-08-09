"Великий і могутній". У Держдумі РФ запропонували створити новий СРСР

Об'єднання країн може навіть вийти за межі "оригінального" Радянського Союзу, сподівається депутат від окупованого Криму Михайло Шеремет.

Російський депутат Михайло Шеремет, який потрапив до Держдуми від окупованого Криму, виступив за нове об'єднання країн на зразок колишнього СРСР. Про те, яким може стати "новий Радянський Союз", політик розповів агентству "РИА Новости".

За словами Шеремета, Радянський Союз за часів холодної війни "стримував НАТО у прагненні поневолити і колонізувати весь світ". Нове об'єднання держав також має протистояти експансії Заходу, пояснює депутат Держдуми.

"Вважаю за доцільне повернутися до колективної системи добровільного об'єднання суверенних держав в один військово-політичний та економічний блок… Прообразом нової конфедерації може стати великий і могутній СРСР", — розповів Шеремет.

Поява союзу, схожого на СРСР, дозволила б країнам зберегти та зміцнити суверенітети, які США намагаються розмити, продовжив депутат Держдуми.

Новий СРСР може перевершити кордони старого

Михайло Шеремет заявив, що Сполучені Штати після розпаду СРСР почали втручатися у справи незалежних держав на пострадянському просторі, організовувати кольорові революції та державні перевороти — "створюючи із суверенних держав своїх сателітів і проводячи їх поступову окупацію, підбираючись до кордонів Росії. Один із прикладів тому — нинішня Україна", — каже Шеремет.

Зараз Росія, за оцінкою депутата Держдуми, має всі можливості, щоб забезпечити непорушність кордонів і безпеку нового утворення. Які саме держави можуть увійти до цього "СРСР 2.0", політик не уточнив. Однак, за його описом, новий блок "стане рівноправним союзом, де кожна країна поважає суверенітет і культуру одне одного і за розміром може перевершити кордони Радянського Союзу".

Нагадаємо, що останній керівник СРСР Михайло Горбачов у липні заявив, що президент РФ Володимир Путін знищив його спадщину, розв'язавши повномасштабну війну в Україні.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович раніше сказав, що Україна створила СРСР. Найкращі ідеї радянського періоду, за його словами, мали розвиватися далі.

На думку колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, світ почав зважати на Росію після її військового вторгнення в Україну, як це було за часів CРCР.