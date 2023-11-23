Мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу (фото)

Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Житель Канады выиграл в лотерею Lotto Max джекпот в размере 50 млн канадских долларов (36,5 млн долларов США) и вернулся на работу, поскольку, по его мнению, без него компания будет страдать. Об этом пишет USA Today.

Пьер Ричер выиграл судьбоносную сумму 6 октября. Он купил выигрышный билет за 10 долларов в супермаркете Super C в Монреале, когда вместе с дочерью делал покупки на День благодарения. Продавец, продавший выигрышный билет, получит комиссионные в размере 5 000 долларов США.

По словам Ричера, его супруга и дочь узнали о том, что он выиграл 50 млн канадских долларов, на следующий день после розыгрыша. Девочка вскрикнула так громко, что семья подумала, что она увидела паука. Несмотря на крупный выигрыш, мужчина остался невозмутим и продолжил заниматься своими делами.

"Я вошел в комнату, и мне сказали о выигрыше. Я сказал "ОК" и вышел", — рассказал победитель журналистам.

Ричер, житель Монреаля, не позволил своему недавнему выигрышу в лотерею в 50 млн долларов изменить свой образ жизни. Несмотря на то, что ему уже за 60, он пришел на работу в кейтеринговую компанию в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша лотереи, как будто ничего не произошло.

"Я не могу оставить их одних в темноте. Без моего присутствия отдел отгрузки не справится. Я чувствую себя так же. Ничего не изменилось", — сказал канадец.

Семья планирует купить дом и машину Фото: Canadian Lottery

Несмотря на то, что Ричер, судя по всему, равнодушен к внезапно привалившему богатству, оно не будет лежать без дела на его банковском счете. По словам мужчины, он по-прежнему будет работать рано утром, но он и его семья разработали план использования этих денег.

"Мы планируем купить дом, новую машину, и все, а затем отправиться в отпуск. Я не тот человек, который ездит в отпуск, поэтому я позволю семье поехать в отпуск", — сказал победитель лотереи.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.