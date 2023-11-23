Пойман из-за спущенных штанов: яркое нижнее белье грабителя помогло его арестовать (видео)

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого по его аккаунту в Instagram, видеозаписи с места вероятной продажи товара и фотографиям с предыдущих арестов.

Яркое нижнее белье, выглядывавшее из-под низко спущенных брюк подозреваемого в ограблении, помогло офицерам полиции его арестовать. Об этом пишет NBC News.

Ограбление произошло в табачном магазине в Квинсе (район Нью-Йорка, США) 14 сентября 2022 года.

Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Нью-Йорка на прошлой неделе, трое мужчин в масках вышли из автомобиля Mazda и вошли в магазин. Двое из них направили оружие на сотрудников и покупателей, а третий опустошил кассовый аппарат, забрал товар с прилавка и мобильные телефоны сотрудников, говорится в жалобе. Грабители скрылись на той же машине, что и приехали.

На видеозаписях с камер наблюдения, которые были распространены в СМИ, видно, что третий грабитель был одет в яркое нижнее белье с большой буквой R белого цвета и 1990 годом желтого цвета.

В жалобе говорится, что аноним передал полиции Instagram аккаунт подозреваемого с разноцветными трусами. Звонивший также сообщил сотрудникам полиции, что грабители пытались продать украденный товар в другом магазине в Квинсе.

Грабитель был одет в яркое нижнее белье с большой буквой R белого цвета и 1990 годом желтого цвета Фото: Eastern District of New York

Детективы просмотрели видеозаписи с места возможной продажи краденого товара и заметили мужчину с разноцветным нижним бельем, которого теперь можно было легко опознать, поскольку на нем уже не было маски.

30-летний подозреваемый был арестован утром 22 ноября в своем доме в Квинсе сотрудниками совместной оперативной группы Департамента полиции Нью-Йорка и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия. По словам представителя прокуратуры США, он ожидает предъявления обвинения в федеральном суде в Бруклине.

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