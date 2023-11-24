"Роковой недостаток": женщина думает отменить свадьбу, потому что ее возлюбленный-веган против мяса

Невеста призналась, что увидела своего будущего мужа с другой стороны после предложения. Теперь она не уверена, не совершила ли "ужасную ошибку", согласившись.

Женщина, имя которой неизвестно, планирует отменить свадьбу со своим возлюбленным после споров из-за кейтеринга. Об этом говорится в материале Mirror.

Будущая невеста помолвлена с веганом. Однако раньше это не было проблемой в их отношениях — пара даже могла дома готовить вместе. После того как муж сделал предложение и молодые люди начали планировать свадьбу, ситуация изменилась.

Жених заявил любимой, что ему будет неудобно подавать мясо на свадьбе. Он объяснил, что многие члены его семьи — тоже веганы, поэтому они были бы "оскорблены" из-за наличия мяса на праздновании.

"Он разрешает мясо в нашем доме, поэтому для меня непонятно, почему он хочет запретить его на нашей свадьбе. Я знаю, что мои друзья и семья будут несчастными от идеи посетить веганский ужин. Но когда я подняла этот вопрос, он сделал так, чтобы казалось, что его семья — это единственное, что имеет значение", — рассказала женщина.

Ее очень расстроило упрямство будущего мужа. Невеста призналась, что увидела своего любимого с новой стороны. Теперь она волнуется, что совершила "ужасную ошибку", согласившись выйти за него замуж.

Автор бестселлеров Джейн Грин дала совет женщине в своей колонке. Она отметила, что брак должен строиться на компромиссе, поэтому ситуация с мясом может свидетельствовать о больших проблемах в отношениях. Грин подчеркнула, что половина гостей — все же мясоеды.

"Если он не хочет идти на компромисс, я бы предположила, что вы, возможно, обнаружили его роковой недостаток. Будьте очень благодарны, что обнаружили это раньше женитьбы, а не после", — добавила писательница.

Напомним, женщина отменила свадьбу из-за хобби брата ее возлюбленного. Она заявила, что считает поведение будущего родственника "отвратительным" и не хочет видеть его гостем.

Мужчина, вернувшись из командировки, узнал об измене своей жены. Вместо того чтобы устраивать скандал, он решил организовать для нее особенную свадьбу.