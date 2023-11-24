Очевидцы сняли на видео, как работники аэропорта издеваются над багажом (видео)

Этот позорный инцидент привлек внимание даже американского министра транспорта Пита Буттиджеджа.

Одна из пассажирок сняла на видео, как работники авиакомпании American Airlines швыряют багаж в международном аэропорту Майами (США). Соответствующее видео появилось в социальной сети TikTok и быстро получило общественную огласку.

На ролике показано, как технический работник аэропорта отпускает с длинного металлического пандуса в верхней части незакрытого багажного отделения инвалидную коляску одного из пассажиров авиакомпании, а его коллега ждет внизу и не прилагает никаких усилий, чтобы поймать или хотя бы замедлить его движение.

Коляска врезается в металлические ворота переворачивается в воздухе прежде чем приземлиться возле тротуара. После этого сотрудник небрежно кладет ее на большую каталку.

Видеозапись собрала более трех миллионов просмотров в TikTok. В описании к ролику отмечалось, что мужчины смеялись, когда делали то же самое с двумя другими инвалидными колясками.

Этот инцидент привлек внимание даже американского министра транспорта Пита Буттиджеджа.

"Это абсолютно неприемлемо. Мы проведем расследование. Вот именно из-за подобных случаев мы принимаем все меры для защиты пассажиров, которые пользуются инвалидными колясками. Каждый заслуживает путешествовать безопасно и достойно", — написал чиновник в комментариях.

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте авиакомпании American Airlines Джеффе Фелле, который произнес чрезвычайно трогательную и эмоциональную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали о пилоте, который посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.