Жизнь пошла наперекосяк: купленная на секонд-хенде вещь погубила всю семью (фото)

В тот трагический вечер 30-летний британец Скотт Пэден из Кембриджа лег спать и даже не подозревал, что утром его мир изменится навсегда. Мужчина и подумать не мог, что обычная вещь может разрушить его жизнь.

Неисправный литиевый аккумулятор электровелосипеда стал причиной ужасного пожара, в котором погибла вся семья 30-летнего британца Скотта Педена из Кембриджа. О деталях этой трагической истории написало британское издание The Sun.

Мужчина купил деталь к своему электровелосипеду на одном из интернет-ресурсов, где продаются подержанные товары, поскольку без собственного транспорта не мог вовремя добираться на работу.

Через два дня после покупки неисправный аккумулятор взорвался. Масштабный пожар мгновенно уничтожил дом британца. В огне погибла вся его семья: 31-летняя жена Джемма, 8-летняя дочь Лилли, 4-летний сын Оливер и две собаки — Битси и Роло. Сам Скотт чудом выжил, хотя четыре недели провел в коме.

"У нас в доме была пожарная сигнализация, впрочем, загорелась литиевая батарея, поэтому у нас не было шансов. Я потерял все в огне. Теперь нужно начинать все сначала", — рассказывает убитый горем мужчина.

Скотт Пэден со своей женой Джеммой Фото: Scott Peden

В тот трагический вечер Скотт оставил батарею заряжаться в коридоре и лег спать. Проснулся от мощного удара и увидел, что лестница на первый этаж охвачена огнем.

"Был удар, похожий на взрыв бомбы. Лестница, стены, перила, — все горело. Я знал, что у нас нет шансов спуститься вниз. Кричал о помощи из окна, но никто не пришел, поэтому я решил пригасить и сломал себе пятку", — говорит мужчина.

Соседи позвали на помощь и поддерживали Скотта до прибытия пожарных и медиков. Но когда мужчина увидел, как тело дочери Лилли выносят из дома, то потерял сознание. Он находился в коме в течение четырех недель и пережил остановку сердца и три приступа пневмонии. Проснувшись, хорошо помнил все подробности пожара, но не знал, выжила ли его семья.

"Это было самое тяжелое — сказать ему, что они не успели", — вспоминает 65-летняя мать британца.

Скотт Пэден 4 недели провел в коме Фото: Scott Peden Уничтоженный пожаром дом британца

Сейчас мужчина уже вернулся домой из больницы, но находится в инвалидной коляске из-за осложнений, связанных с переломом пятки.

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