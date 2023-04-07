Украинка в Польше купила куртку в секонд-хенде и нашла трогательное письмо (фото)

Женщина нашла в кармане куртки сюрприз, который разобьет сердце абсолютно каждому украинцу.

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Украинка в польском магазине приобрела куртку в секонд-хенде, а в кармане нашла трогательное письмо, адресованное беженцам. Об этом пишет Pomorska.

Женщина пришла домой и принялась осматривать одежду. Она потом увидела в кармане записку. Оказалось, куртка принадлежала польке, как зовут Оля. Она и отдала свои вещи в помощь украинцам.

На листе бумаги были надписи на трех языках: украинском, польском и английском. Кто-то написал о том, что "не стоит отчаиваться, поскольку российский психопат никогда не лишит украинский народ идентичности, достоинства и национальной гордости".

"Дорогие соседи из Украины, я думаю о вас в своих молитвах", – говорится в записке.

На обороте листа можно прочитать надпись на украинском: "Да здравствует свободная и независимая Украина!". На английском было отмечено, что автор молится за украинский народ.

Украинка, которая приобрела куртку с письмом, отметила, что одежда, вероятно, должна была быть подарком для беженцев, но оказалась в продаже. Теперь женщина ищет автора письма. Она намерена поблагодарить ее.

Журналисты позвонили в магазин подержанной одежды в Быдгоще, где женщина совершила покупку. Продавцы объяснили, что не покупают подержанные вещи, поэтому не знают, каким образом одежда, которая должна была быть для украинцев, попала к ним.

Фокус в июне 2021 года сообщал, что во время ремонта вокзала в Детройте, было найдено письмо в бутылке из прошлого века. Записку в пивной бутылке, скорее всего, оставили рабочие, строившие дом в 1913 году вблизи центрального вокзала Мичиганского. Они написали дату "19 июля 1913 г." и собственные свои имена.