Українка у Польщі купила куртку у секонд-хенді і знайшла зворушливого листа (фото)

Жінка знайшла у кишені куртки "сюрприз", який розіб'є серце абсолютно кожному українцю.

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Українка у польському магазині придбала куртку у секонд-хенді, а у кишені знайшла зворушливий лист, який адресований біженцям. Про це пише Pomorska.

Жінка прийшла додому та почала оглядати одяг. Вона згодом побачила у кишені записку. Виявилось, куртка належала польці, як звати Оля. Вона й віддала свої речі на допомогу українцям.

На аркуші паперу були написи трьома мовами: українською, польською та англійською. Хтось написав про те, що "не варто втрачати надії, оскільки російський психопат ніколи не позбавить український народ ідентичності, гідності та національної гордості".

"Дорогі сусіди з України, я думаю про вас у своїх молитвах", – йдеться у записці.

На звороті аркуша можна прочитати напис українською: "Хай живе вільна і незалежна Україна!". Англійською було зазначено, що авторка молиться за український народ.

Українка, яка придбала куртку з листом, зазначила, що одяг, ймовірно, мав бути подарунком для біженців, але опинився у продажі. Тепер жінка шукає авторку листа. Вона має намір подякувати їй.

Журналісти зателефонували до магазину вживаного одягу в Бидгощі, де жінка зробила покупку. Продавці пояснили, що не купують вживані речі, тому не знають, яким чином одяг, який мав бути для українців", потрапив до них.

Фокус у черні 2021 року повідомляв, що під час ремонту вокзалу в Детройті, був знайдений лист у пляшці з минулого століття. Записку в пивній пляшці, скоріше за все, залишили робітники, які будували будинок у 1913 році поблизу Мічиганського центрального вокзалу. Вони написали дату "19 липня 1913" та власні свої імена.