Усомнилась в чувствах: женщина огорчена нелепым предложением выйти замуж

Девушка долго мечтала выйти замуж за своего избранника, но вместо романтического предложения стать его женой он проронил лишь сухие 5 слов и подарил ей коробку с кольцом.

Для многих то, как им делают предложение, задает тон браку — независимо от того, хотите ли вы, чтобы вам сделали предложение в яркой манере или предпочитаете что-то милое и сдержанное. Однако одна женщина сочла свое предложение пренебрежительным, когда ее парень повернулся к ней и сказал пять слов, из-за которых она усомнилась, стоит ли ей вообще быть с ним дальше. Об этом сообщает издание Мirror.

Она отправилась в романтический поход со своим любимым и думала, что там он признается ей в чувствах и предложит стать его женой. Но она вдруг загрустила, так как думала, что он не собирается делать ей предложение после их восьмилетних отношений.

"Я не получила речи "Вот почему я люблю тебя" или величественного жеста с просьбой выйти за него замуж, он даже не опустился на одно колено", — рассказала она.

Как сообщила женщина, в последний день их похода ее спутник хотел уйти на рыбалку.

"Это был последний день нашего похода, и я действительно думала, что он собирается сделать предложение. В тот вечер он хотел только порыбачить, поэтому я села в свой каяк и больше часа плакала про себя. Я думала, что этого не произойдет, поскольку в течение недели он не делал предложений ни на красивых смотровых площадках, ни на закатах, а мы уезжали утром", — рассказала девушка.

Но когда мужчина закончил ловить рыбу, он пошел к своему грузовику, вернулся и вручил ей коробку с кольцом и сказал: "Это должно сделать тебя счастливой".

"Я не чувствую ничего, кроме разочарования от того, что никогда не испытаю того жеста любви, о котором мечтала всю свою жизнь. Каждый раз, когда у нас возникают разногласия или я чувствую себя нежеланной с его стороны, я вспоминаю о разочаровании, которое я испытываю по поводу этого предложения", — описала женщина свои чувства.

Ранее Фокус сообщал, что невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей. В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить полученные подарки на своей свадьбе.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.