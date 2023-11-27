Полиция показала шоколадные батончики, из-за которых массово травятся дети (фото)

Угощение было замотано в золотистую обертку и продавалось на рождественской ярмарке.

Полиция в городе Мэнсфилд (графство Ноттингемшир, Англия) предупредила местных жителей ни в коем случае не есть "таинственные" шоколадные батончики, которые распродавались к празднику на местной рождественской ярмарке. По данным правоохранителей, замотанное в золотистую обертку угощение продавали 25 ноября, после чего к медикам начали массово обращаться родители отравленных детей. Об этом пишет британское издание Independent.

"Всех, кто купил такой шоколад и узнает упаковку с картинки, просим его не есть, а немедленно связаться с полицией Ноттингемшира, позвонив по номеру 101. Если так случилось, что вы уже съели и вам стало нехорошо, то позвоните в службу здравоохранения, обратитесь к семейному врачу общей практики или же в местное отделение неотложной помощи", — заявил представитель полиции.

В ведомстве добавили, что сотрудничают с другими службами и со временем опубликуют новые указания.

К слову, на вебсайте окружного совета Мэнсфилда указано, что местный рынок открыт с 9:00 до 16:00 часов пять дней в неделю, со вторника по субботу. Он имеет более 700-летнюю историю и насчитывает целый ряд киосков, где продаются "свежие высококачественные продукты с фермы", которые якобы являются лучшими в соотношении цены и качества.

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