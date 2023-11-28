Друзья, которых вы еще не встретили: рождественская реклама довела зрителей до слез (видео)

Один из баров Северной Ирландии снял ролик про одинокого пожилого мужчину, которому не хватало общения. В один момент удача вернулась к нему и он завел новые знакомства.

Совсем скоро начнется сезон зимних праздников и по телевизору начала появляться различная рождественская реклама. Одна из них довела зрителей до слез. Об этом сообщает Mirror.

Посыл опубликованного ролика был в том, что несмотря на все события в жизни важно оставаться добрым, и тогда могут произойти настоящие чудеса. Это была реклама одного из баров в Северной Ирландии, где все посетители не незнакомцы, а друзья, которых вы еще не встретили.

По сюжету пожилой мужчина вышел из дома с букетом цветов и направляется на кладбище к близкому человеку, которого он потерял. В знак уважения он снял кепку и оставил на могиле букет. Все это сопровождает песня "People Help The People" группы Birdy.

Далее в кадре старик уже шел по оживленной улице в центре города и вокруг него царила суета.

"Молодые женщины болтают и смеются, но не обращают на него внимания, а другой мужчина держит свою газету повыше, чтобы избежать разговора с ним, — главный герой выглядит удрученным.

Уже возле здания бара он встречает молодую пару с собакой. Они жестом пригласили пожилого мужчину войти первым. Он сел за столик и начал пить пиво, как вдруг собака молодой пары начала с ним играть, а потом и вовсе села рядом. Это очень понравилось посетителям и они подсели к старику. Так одинокий мужчина провел уютный вечер с новыми знакомствами.

В социальных сетях, как отмечается в материале, пользователи начали писать о том, что рождественская реклама довела их до слез и сценарист должен получить за нее награду

"Я тоже плачу, но мне понравилась концовка";

"Я, которая совершенно не умеет плакать, определенно плакала от этого. Рождество — очень тяжелый день для многих, поэтому очень важно навестить тех, кто одинок. Особенно если они недавно потеряли близкого человека";

"Потрясающе, и какое послание, напоминающее людям о том, что нужно проснуться, быть внимательными к людям в своем окружении… приветствие и улыбка могут сделать чей-то день лучше, и не бойтесь заводить светские беседы с незнакомцами… особенно со старшим поколением", — писали пользователи.

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