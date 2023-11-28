"Планета перенаселена": модель назвала 118 причин, чтобы не заводить детей (фото)

Элли Гонсалвес, которая живет с мужем уже 15 лет, постоянно задают вопросы о том, когда у нее уже появятся маленькие детки.

Австралийская модель Элли Гонсалвес точно знает, чего она хочет от своего будущего, и дети не входят в это уравнение. Красавица рассказала, что у нее есть 118 причин, по которым она никогда не захочет стать матерью. Об этом пишет Daily Star.

Девушка уверена, что не хочет иметь детей. Модель поделилась своим "очень честным личным списком" причин, по которым она не хочет заводить семью.

По словам Элли, после нескольких лет расспросов она решила объяснить своим поклонникам и недоброжелателям по пунктам почему не планирует заводить детей.

"После многих лет, на протяжение которых меня спрашивали, почему я не хочу иметь детей, я написала эту статью, так как всегда казалось, что короткая причина никогда не была достаточно веской или понятной. Итак, вот более подробно для тех, кто спрашивает. Это мои личные мысли, основанные на собственном опыте или на том, чем очень честные люди поделились со мной лично или в интернете. Некоторые люди созданы для того, чтобы быть родителями, и это замечательно, но такая жизнь просто не для меня", — пишет австралийка.

В начале своего списка Элли сказала, что дети — это "ответственность до самой смерти".

"Послеродовое выпадение волос, вы постоянно устаете, дети могут унаследовать эмоциональные травмы, а наша планета перенаселена. И это только начало", — продолжила модель

Женщина уже 15 лет живет со своим нынешним мужем Россом Скаттсом Фото: ellie_gonsalves/Instagram

Элли, которая живет со своим нынешним мужем Россом Скаттсом уже 15 лет, постоянно задают вопросы о том, когда она собирается завести детей. И ее многочисленные доводы вызвали в сети немало споров.

"Наличие детей делает вас самоотверженным… Я считаю, что рождение ребенка сделало меня лучшим человеком. PS Половина ваших причин просто смешны", — написал один человек.

Однако нашлись и те кто поддержал модель.

"Почему людей это так беспокоит. Это не их дело, это никак не влияет на их жизнь, и все же они так расстраиваются из-за этого. Это полностью ваш выбор!" — написал один из них.

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