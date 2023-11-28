Власти ничего не знали: женщина перекрыла проезд, чтобы сын мог играть на дороге

Жильцы одной из улиц не могли понять откуда берется дорожный знак, который запрещает проезд автомобилям. Вскоре стало известно, что мама одного мальчика волновалась за него во время его игры на улицы.

Наглая соседка вызвала возмущение местных жителей, заблокировав въезд машин на целую улицу, чтобы его сын мог поиграть на дороге. Об этом пишет Daily Express.

Женщину, которая решила не называть своего имени, пристыдила мать мальчика, за ее дерзкий поступок. Она поделилась своей историей на форуме для родителей Mumsnet.

Женщина была сбита с толку, обнаружив, что знаки "Дорога закрыта" внезапно появились в верхней части дороги на их улице. Она рассказала, как советовались с другими соседями по поводу загадочного явления, прежде чем выяснилось, почему на самом деле перекрыли проезд.

"Несколько недель назад возвращались с работы (в 14:30), а на нашей дороге стояли знаки "дорога закрыта". Очень необычно, ведь это тихая улица с односторонним движением и парой тупиков, ведущих от нее. Я припарковалась и прошла остаток пути до дома пешком (всего 2 минуты, дорога не очень длинная). Когда мой муж вернулся домой, он сказал, что дорога не закрыта — никаких признаков того, что проезд вообще перекрывали. Через несколько дней случилось то же самое. Никаких признаков ведущихся работ, поэтому я убрала знак и поехала к себе домой", — написала автор поста.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В тот же день девушке позвонил другой сосед и спросил ее почему дорога закрыта, ведь никаких работ не ведется.

"Я ответил, что понятия не имею, и он позвонил в совет, чтобы спросить — там тоже ничего не знали и сказали, что никто не подавал заявку на закрытие дороги. Поэтому мы все просто убирали эти знаки с дороги, когда видели их, и проезжали мимо. Короче говоря, женщина с соседней улицы стала стучаться в двери, прося людей не передвигать знаки, так как они были установлены днем, чтобы сделать улицу безопасной для игр детей! Под детьми она имела в виду только своего сына. Ей объяснили, что она не может просто закрыть дорогу по этой причине! Люди имеют право проехать к своему жилью. Она продолжает выставлять знаки с 10 утра до 3 часов дня. Неужели мы поступаем неразумно, продолжая игнорировать их?" — спрашивает совета у людей женщина.

Под постом пользователи Mumsnet выразили свою поддержку и предложили свои варианты решения проблемы. Женщине советовали обратиться в городской совет.

"Я работаю в местной администрации, хотя и не в дорожном управлении, и я думал, что слышал уже все на этой работе. Однако это что-то новенькое", — написал один человек.

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