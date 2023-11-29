"Это плохой знак": главная елка США упала перед Белым домом (фото, видео)

Команда рабочих сначала сомневалась, что удастся вовремя подготовить уже украшенную праздничную "красавицу" к торжественной церемонии зажжения огней.

Сильный ветер повалил главную 40-футовую (более 12 м) новогоднюю елку в США перед Белым домом. Дерево, привезенное к празднику из национального леса Мононгахела в Западной Вирджинии, лично должен зажигать президент страны Джо Байден в этот четверг, 30 ноября. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По словам представителей местной власти, инцидент произошел во вторник, 28 ноября, около 17:00 по местному времени. Рабочие бригады пытались спасти дерево и поставить его вертикально с помощью крана, однако пришлось заменять трос. Поэтому они сомневались, удастся ли вовремя подготовить уже украшенную "красавицу" к торжественной церемонии зажжения огней.

"После оценки состояния дерева и замены оборванного кабеля дерево стоит в вертикальном положении", — не без гордости заявила пресс-секретарь парковой службы Жасмин Шанти.

Белый дом отказался от комментариев, переадресовав журналистов обращаться со своими запросами в парковую службу.

Главная елка США неожиданно упала Фото: abcnews

"Теперь я понял, что нельзя приближаться к елке во время праздников", "Это знак. Буря нависла над нами", "Это плохая примета", "Возможно, дерево просто устало", — пишут американцы в комментариях под соответствующим видео на YouTube.

Падение главной елки США

К слову, это уже не первый случай падения главной елки в США. Подобный инцидент произошел в 2011 году.

В прошлом году президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден организовали 100-е зажжение национальной рождественской елки. Эта традиция основана в 1923 году президентом Келвином Кулиджем.

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово жаловались, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

Кроме того, ученые пытались выяснить, почему елки имеют форму пирамиды. Ученые уверяют, что этому есть очень логичное объяснение.