Ошибочно выброшенное на помойку кольцо чудом вернулось к женщине (фото, видео)

Работники станции сортировки мусора получили материалы с камер видеонаблюдения и благодаря этому точно установили, где именно могло быть потеряно украшение.

Работники станции сортировки отходов в Нью-Гемпшире (США) чудом нашли бриллиантовое кольцо, которое местная жительница по ошибке выбросила на свалку за день до Дня благодарения. Об этом сообщает местное информационное агентство WHDH.

Американка в панике позвонила на станцию и объяснила ситуацию.

"Она предоставила нам подробные сведения: когда именно ее муж выбросил мусор, что было в мусорном пакете, на какой машине он ехал", — рассказывает Деннис Сенибальди, директор станции в Виндхэме.

Работники службы не теряли времени даром. Они получили материалы с камер видеонаблюдения и благодаря этому точно установили, где именно могло быть утерянное украшение.

"Мы смогли отследить, когда ее муж был здесь, в котором именно часу он выбросил мусор и в какой именно трейлер, так как на станции хранится около 20 т другого хлама", — пояснил Деннис.

Деннис Сенибальди, директор станции в Виндхэме Фото: WHDH

После двухчасовых поисков кольцо нашлось.

Мужчина вспоминает, что был очень рад, когда звонил женщине, чтобы сообщить хорошую новость.

"Мы разговаривали с той женщиной в среду, и она была полностью разбита. А уже в пятницу, когда забирала найденное украшение, просто светилась от счастья. По-моему, это прекрасное окончание истории на День благодарения", — говорит он.

Станция сортировки мусора в Виндхэме, США Фото: WHDH

Интересно, что это далеко не первый случай, когда станция сортировки отходов находила потерянные кольца. Для Денниса Сенибальди и его команды это уже третья подобная история за последние два года.

"Мы государственные служащие. Убежден, что в этом и заключается смысл государственной службы", — добавляет он.

Ошибочно выброшенное на помойку обручальное кольцо чудом вернулось к женщине

Напомним, ранее Фокус писал о 26-летней медсестре Камилле Фарнбаер из американского города Солт-Лейк-Сити, которая оригинально отомстила своему бывшему мужу. Возлюбленный бросил ее после трагической аварии. Женщина выставила свое бриллиантовое кольцо на продажу в Facebook Marketplace.

Кроме того, мы рассказывали, как в США сотрудникам международного аэропорта Питтсбурга удалось вернуть путешественнице бриллиант, который отвалился от ее кольца в туалете.