"Среди нас есть святой": почему в Нидерландах принято класть блины на голову (фото)

Причудливая выдуманная традиция набирает обороты. Многие жители кладут блин на голову и рассказывают легенду о монахах и ангеле, который держит золотую сковороду.

Каждый год 29 ноября некоторые жители Нидерландов надевают блины на голову в рамках причудливого празднования, которое получило широкое распространение. Местные жители называют это событие днем Святого блина (Sint Pannekoek). Об этом пишет Sky News.

В то время как большая часть мира готовит свои любимые сладкие и соленые блины в масленичный вторник в первые месяцы года, жители Роттердама придерживаются другой традиции.

Причудливая выдуманная традиция набирает обороты в Нидерландах. Многие жители надевают блин на голову и рассказывают легенду о монахах и ангеле, держащем золотую сковороду.

"Мы желаем вам счастливого и благословенного Святого блина (Sint Pannekoek)", — говорят голландцы, как только съедобная шляпа оказывается на голове.

Праздник был придуман в 1986 году в мультфильме голландского карикатуриста Яна Крюйса, в котором отец, придя вечером домой, обнаруживает, что его семья надела на головы блины. Три десятилетия спустя художник расширил эту идею, написав "Евангелие от святого Паннекоека". В этом произведении он рассказывает историю о том, как монахи XII века в монастыре празднуют день рождения молодого монаха и едят блины. Когда старому настоятелю становится холодно, виновник торжества кладет свой блин на голову старца.

В этот момент с неба спускается ангел с золотой сковородой и переворачивает блин на голову молодого монаха.

"Господь сотворил чудо! Среди нас есть святой!" — восклицают остальные и кладут себе на голову свои блины.

Многие жители надевают блин на голову и рассказывают легенду о монахах и ангеле держащем золотую сковороду Фото: Sky News

Чтобы узнать больше о необычной традиции, Sky News побеседовал с доктором Генриеттой Луверс, старшим преподавателем голландского языка в Университете Шеффилда (Великобритания).

"Это, конечно, полная выдумка, но, видимо, она получила определенную популярность", — сказала она нам.

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