Мечта может стать реальностью: частный остров продают всего за 2,5 млн долларов (видео)

Нового владельца ожидают захватывающие виды на Мексиканский залив и невероятные закаты. Остров подключен к береговому электричеству и городскому водопроводу, что является редкостью.

Частный остров во Флорида-Кис (США), который когда-то был показан в телепередаче HGTV, выставлен на продажу по цене 2,5 миллиона долларов. Об этом пишет UPI.

Остров Pretty Joe Rock, он же Sea Shell Key, расположен недалеко от побережья и выставлен на продажу за 2,5 миллиона долларов на сайте Private Islands Inc.

"Pretty Joe Rock предлагает исключительную возможность сделать один из "ключей Флориды" своим собственным, как частное убежище с домом вашей мечты или как успешную аренду для отдыха, как это уже было в прошлом", — говорится в объявлении.

Остров площадью 9 190 квадратных футов (853 метра квадратных) был показан в 2014 году в эпизоде программы HGTV "Покупка пляжа". Однако дом на одну семью на этом участке был разрушен ураганом Ирма в 2017 году.

На острове планиурется построить совершенно новый дом на одну семью Фото: Private Islands Online

"В настоящее время планируется построить здесь совершенно новый дом на одну семью, из которого будут открываться захватывающие виды на Мексиканский залив и невероятные закаты", — говорится в объявлении.

Также отмечается, что остров подключен к береговому электричеству и городскому водопроводу, что является редкостью для большинства прибрежных островов.

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