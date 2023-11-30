"Был шок, приступ паники и мигрень": клиентка фаст-фуда нашла палец повара в салате

Заведение обвинили в безрассудстве и халатности работников, а также оштрафовали на 900 долларов.

Американка Эллисон Коззи из Гринвича (штат Коннектикут) подала иск в суд на сеть заведений быстрого питания Chopt в Нью-Йорке. Женщина утверждает, что в заказанном ею салате был кусок человеческого пальца. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В иске, поданном в Верховный суд округа Вестчестер, отмечается, что виновник инцидента — кухонный работник, который нарезал рукколу. В процессе приготовления блюда для клиента он случайно отрезал себе часть левого указательного пальца. Сотрудник Chopt уехал в больницу, так и оставив окровавленную рукколу на линии обслуживания.

Согласно заявлению, этот досадный случай вызвал у истца шок, приступ паники, мигрень, когнитивные нарушения, головокружение, рвоту и боль в плече. Заведение обвиняют в безрассудстве и халатности работников.

Отдел здравоохранения округа Вестчестер оштрафовал сеть на 900 долларов (почти 33 тысячи гривен).

"Моя клиентка отказывается от комментариев для прессы, потому что не хочет повторного травмирования, вызванного у нее из-за этого инцидента. Учитывая здравый смысл и общественный резонанс, она заслуживает значительной компенсации", — ответил на вопросы журналистов адвокат потерпевшей Марк Рейбман.

Какую сумму возмещения убытков требует истица согласно законодательству штата, — не указано.

Chopt в Нью-Йорке Фото: Google Maps

Напомним, ранее Фокус писал о 50-летнем выходце из Литвы, который симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были небольшие, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.

Также стало известно, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что ее не проинформировали о стоимости блюда.