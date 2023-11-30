Новая Пизанская башня. Кривая новогодняя елка прославила провинциальный городок (фото)

Рождественские огни на дереве должны включить вечером 1 декабря, поэтому времени на его замену уже нет.

Жители города Марч, что в британском графстве Кембриджшир, называют свою елку "новой Пизанской башней" и ждут наплыва туристов. 30-футовое (около 9 м) дерево на центральной площади Маркет-Плейс очень сильно наклонилось в сторону, пишет издание Daily Star.

Волонтеры из March Christmas Lights Committee, которые заказывали и устанавливали главный символ зимних праздников, сказали, что елка была такой с самого начала. К сожалению, у них не было выбора, потому что за внешний вид дерева целиком и полностью отвечает поставщик. Рождественские огни на елке должны включить вечером в пятницу, 1 декабря, поэтому времени на ее замену уже нет.

Жители Марч называют елку шаткой, уставшей, расстроенной и "разочарованной в жизни". Однако далеко не все считают, что это проблема.

"Очень разочаровывает то, что каждый год есть небольшое, но агрессивное меньшинство, которое стремится распространить негатив. Придираясь и критикуя, они пытаются убить дух Рождества. Да, оно немного кривое, но это прекрасное дерево. Согласитесь, знаменитую Пизанскую башню обожают во всем мире", — заявила секретарь городского совета Сара Леммон.

Ее позицию поддержало немало жителей города в комментариях под сообщением в одной из Facebook-групп.

"Проблемы я здесь не вижу. Это фантастика, что оно вообще стоит! Я надеюсь, что те, кто считает, что нужно работать лучше, в следующем году возьмут все в свои руки", — отметил один из авторов, собрав большое количество одобрительных реакций.

Похожее мнение высказала 50-летняя местная жительница Уильямс. Женщина убеждена, что их новогодняя елка просто обречена стать магнитом для туристов.

"Я думаю, что мы должны этим гордиться", — говорит она.

Кривая елка в городе Марч, Великобритания Фото: коллаж Фокус

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово сетовали, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

Кроме того, ученые пытались выяснить, почему елки имеют форму пирамиды. Ученые уверяют, что этому есть очень логичное объяснение.