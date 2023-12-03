"Между страшным и мирным": в Японии деревню "заселили" жуткими куклами (фото)

Японская деревня Нагоро была на грани исчезновения, ведь ее покинули многие жители. Но она претерпела значительные изменения благодаря ужасающим куклам. Теперь их в 10 раз больше, чем местных жителей.

В крошечной деревне на отдаленном японском острове Сикоку обитают сотни жутких кукол, стремящихся сохранить эту территорию "населенной", сообщает Mirror.

Куклы появились по всей деревне Нагоро, в том числе в школах, на автобусных остановках, в кафе и даже на строительных площадках.

Фото: Getty Images

Цунами Айоно создал куклы на основе реальных людей, которые раньше жили в деревне. С тех пор она стала чем-то вроде туристической точки и известна как "Деревня Пугала".

Хотя люди стекаются, чтобы провести некоторое время в Нагоро, они все равно говорят, что это немного жутковато.

"Деревня меня пугала. Она в равной степени захватывающая, трогательная и жуткая. Это дань уважения бывшим жителям ныне почти опустевшей горной деревни. Однако поездка определенно стоила затраченных усилий", — поделился обозреватель Google Гарет Моррис.

Антонио Эцио Фраскарелли, который также побывал в этой странной деревне, рассказал следующее: "Эта деревня… Я не знаю. Концепция между страшным, странным и мирным… По пути к "центру деревни" вы увидите десятки чучел. Они расположены там, где обычно люди что-то делают. Вся комната заполнена "не людьми", которые читают, спят или разговаривают друг с другом. Самая странная часть — это школа. Все чисто и ухожено. Вы видите здание, с тенями и никакой другой звук, кроме шума реки и цикад, не тревожит".

Фото: Getty Images

Сейчас Нагоро полностью состоит из пожилых местных жителей. В этой деревне не рождались дети уже более 20 лет.

Куклы Цунами начинались как маленькое хобби, но сейчас обрели "собственную жизнь" и превосходят по численности местных жителей в 10 раз.

По словам Цунами Айоно, теперь, когда количество кукол увеличилось, посмотреть на них стали приезжать люди со всей страны и даже из-за границы. Этот населенный пункт стал очень оживленным.

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