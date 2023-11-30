Тетя превратила старый вагончик в желанную комнату для племянника (фото)

На удивительную трансформацию понадобилось всего шесть дней и около 21 тысячи гривен.

Британка Лорен Фрэнсис из Вест Мидлендса рассказала, как за считанные дни превратила старый трейлер, приобретенный всего за 450 фунтов стерлингов (около 21 тысячи гривен), в идеальное мужское логово для своего племянника. В соцсети TikTok она опубликовала видео до и после невероятной трансформации.

На ролике женщина сначала демонстрирует комнату до ремонта. Видно, что помещение очень захламлено и выглядит так, как будто там годами никто не убирал. Диваны с румяно-розовой бархатной обивкой завалены одеждой и бытовыми принадлежностями, а на полу постелен отвратительный серый ламинат.

"Привезли трейлер за 450 фунтов стерлингов, чтобы переселить сюда своего племянника. Посмотрим, что мы можем с этим сделать", — отметила она в описании к видео.

Прошло не так много времени и Лорен похвасталась результатом. Женщина покрасила стены в темно-синий цвет, вместо двух односпальных кроватей смастерила единую платформу с упругим матросом, в уголке поставила игровое кресло и компьютер — стратегически важные вещи для юноши. Все это задекорировала несколькими сувенирами на память о его любимой футбольной команде.

"Теперь у него есть своя маленькое мужское логово", — говорит Лорен.

До и после ремонта Фото: tiktok.com/@lflbroadhurst До и после ремонта Фото: tiktok.com/@lflbroadhurst

На удивительную трансформацию Лорен понадобилось всего шесть дней. Ее ролик быстро завирусился в TikTok. В комментариях пользователи сети хвалят британку за невероятную работу, выполненную своими руками.

До и после ремонта Фото: tiktok.com/@lflbroadhurst До и после ремонта Фото: tiktok.com/@lflbroadhurst

"Замечательно, ваш племянник должен быть счастлив, что вы у него есть", "Лорен, это удивительно! Мне тоже нужно несколько таких вагончиков для моей семьи", "Фантастически, ты — молодец", "Гениально", — пишут они.

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