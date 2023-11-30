Схватил за ногу: женщина проснулась и увидела в своей постели грабителя (видео)

Незнакомец ворвался в жилье, забрался в кровать и попытался совершить над женщиной сексуальное насилие пока в комнате находились дети.

В США женщина проснулась и обнаружила, что незнакомый мужчина хватает ее за бедро. Об этом пишет WISN.

Жительница города Милуоки, имя которой не разглашается, рассказала, что испытала шок, проснувшись в 06:45 утра 24 ноября и увидев в постели рядом с собой грабителя. Мужчина проник в ее дом ночью.

По словам американки, незнакомец ворвался в ее жилье, забрался в ее кровать и попытался совершить над ней сексуальное насилие, пока в комнате находились ее дети.

Злоумышленник в перчатках начал дотрагиваться до женщины. Когда она попросила его прекратить насилие на глазах у детей, он посоветовал ей "заткнуться и делать что он скажет". Началась борьба, которая продолжалась до тех пор, пока в комнату не вошла дочь женщины.

Грабитель моментально спрыгнул с кровати и выбежал из дома, оставив свой телефон в комнате. Американка сражу же обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов смогли отыскать преступника и задержать его.

Прокуроры предъявили 18-летнему Тижуану Уотсону обвинения в краже со взломом и попытке сексуального насилия первой степени. Женщина отметила, что хочет, чтобы парень был наказан по всей строгости закона.

"Я бы хотела, чтобы ему предъявили больше обвинений. Как бы то ни было, каким бы способом я не могла это сделать, я бы хотела, чтобы его буквально похоронили в тюрьме", — сказала она.

Прокуроры предъявили 18-летнему Тижуану Уотсону обвинения Фото: WISN

В телефоне у задержанного было видео, на котором запечатлен момент взлома и как подозреваемый прикасается к себе, согласно судебным документам.

По словам пострадавшей, у нее украли душевное спокойствие, и она не хочет, чтобы это случилось с кем-то еще.

"Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Даже если вам кажется, что за вами никто не наблюдает, всегда есть кто-то, кто думает иначе", — сказала она.

Предварительное слушание по делу Уотсона назначено на вторник, 5 декабря. Женщина сказала, что планирует посещать все возможные слушания в надежде добиться справедливости.

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