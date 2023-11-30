В сети показали трюк, как увидеть мир глазами человека с плохим зрением (видео)

Чтобы провести интересный эксперимент, нужно лишь иметь телефон с камерой и очки.

В социальных сетях завирусился трюк, с помощью которого можно понять, как видит мир человек с плохим зрением. Блогеры в TikTok говорят, что для этого необходимо выполнить буквально несколько простых шагов.

Итак, прежде всего нужно взять очки и открыть камеру на своем телефоне, затем навести на линзу очков и зажать палец на экране, пока не включится фиксация фокуса/экспозиции, и в конце концов резко убрать очки.

Пользователи сети в комментариях отмечают, что камера все равно достоверно не передает того, как видят глаза человека, ведь это зависит от многих факторов и сопутствующих заболеваний глаз.

"У меня -10, поэтому я могу перепутать человека в тесной куртке с деревом и наоборот", — написал один из них, собрав большое количество одобрительных реакций.

К слову, похожие видео тиражируются в TikTok последние несколько лет и стабильно набирают миллионы просмотров, комментариев и репостов.

Напомним, что ранее Фокус писал о том, что дальтонизм начали лечить с помощью генной терапии. Ученые, воспользовавшись генной терапией, впервые наделили небольшую группу дальтоников способностью воспринимать цвет. Тем самым ученые дают надежду сотням тысяч людей.

Также мы сообщали, что популярные очки и линзы, обещающие защитить наши глаза от пагубного воздействия синего спектра, в краткосрочной перспективе оказались совершенно неэффективными.