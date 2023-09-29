Мобилизация "слепых": могут ли забрать в армию мужчин, у которых проблемы со зрением

По слова бойца ВСУ Евгения, он получил четыре контузии, после каждой из которых ухудшалось зрение. Однако на медкомиссии его признали годным для воинской службы и отправили обратно на фронт.

Related video

В Украине продолжается мобилизация, и в армию призывают мужчин разных возрастов, в том числе и с нарушениями зрения. Это вызывает недовольство призывников и их родственников, которые считают, что такие люди не могут быть полноценными солдатами. Об этом пишет "Громадське".

Один из таких случаев произошел с бойцом Евгением. Он рассказал журналистам, что с каждой новой контузией у него ухудшалось зрение. Особенно это стало заметно после четвертого раза.

По словам Евгения, на военно-врачебной комиссии ему поставили диагноз "близорукость" и признали пригодным для службы. Однако сам боец считает, что его зрение не позволяет ему полноценно выполнять обязанности солдата.

"У офтальмолога на ВВК я видел на таблице для проверки зрения только верхние буквы. Да и они расплывались. Я говорю, что не вижу. А он: "Ничего, купишь очки и будешь воевать", — рассказал Евгений.

По его словам, на ВВК его предупредили: к врачам других медучреждений можно даже не пробовать обращаться. Их диагнозы будут игнорировать. Несмотря на многочисленные жалобы на здоровье, Евгения отправили на передовую.

В то же время в приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определяются недостатки зрения, с которыми человека не могут мобилизовать.

В частности, непригодными к военной службе с исключением из воинского учета считаются лица:

с пораженными анатомическими изменениями или пороками положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

с резко выраженными пороком, со снижением прогрессирующих зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

с болезнью стекловидного тела и глазного яблока;

с невритом зрительного нерва;

с болезнью и поражением зрительного нерва и зрительных путей;

с отслоением и разрывом сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

со всеми формами глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

со стойким параличом двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

с остротой зрения одного глаза ниже 0,1 или слепотой глаза;

с отсутствием глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Напоминаем, военкомы уточнили, разрешено ли работникам военкоматов вручать повестки в транспорте.

Также сообщалось, что некоторые военнообязанные мужчины могут выехать за границу во время войны. Речь идет о гражданах, которые были исключены из воинского учета.