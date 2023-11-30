Убегала от бойни. Свинья выпрыгнула из грузовика и напугала водителей на шоссе (фото)

Взволнованные пользователи сети переживают за судьбу животного, но работники службы спасения разводят руками.

Водители на шоссе в Онтарио, что в Канаде, неожиданно заметили на шоссе заблудившуюся свинью. Животное, вероятно, выпало из грузовика. Оно не могло найти себе места и слонялось по дороге, минуя проезжающие мимо автомобили. Об этой странной истории написала местная служба спасения животных Ground Search and Rescue KW на своей странице в Facebook.

Соучредитель этой организации Кэтрин Бертеншоу заявила, что первые звонки от обеспокоенных очевидцев она начала получать около 15:00 во вторник, 28 ноября.

"Помню, как они мне позвонили и сообщили, что видят свинью посреди дороги. Я переспросила: "Извините, что?", — вспоминает тот день Бертеншоу.

Женщина мигом проинформировала все соответствующие службы, в частности вызвала правоохранителей из Онтарио и позвонила в министерство транспорта.

В комментариях под сообщением Ground Search and Rescue KW взволнованные пользователи сети очень переживают за судьбу свиньи.

"Просто она не хочет стать беконом! Не заставляйте ее возвращаться на грузовик!", "Бедняжка, пережила такой стресс!", "Ужас, так ведь она отчаянно пыталась убежать от бойни", "Надеюсь, она теперь в безопасности", "Что это вообще происходит, святой Иисус?" — пишут они.

Сообщение Ground Search and Rescue KW в Facebook Фото: facebook.com/GroundSearchandRescueKW

В конце концов, представители Ground Search and Rescue KW сообщили, что эту критическую ситуацию удалось уладить и в результате никто не пострадал.

"Мы любим животных и заботимся об их благополучии. Но мы, к сожалению, не могли помочь на месте происшествия и не имеем права вмешиваться в дела, связанные с полицией. Сейчас известно, что свинью поместили обратно в грузовик и отвезли в место назначения. Пожалуйста, будьте осторожны за рулем", — указывается в посте.

Свинья на шоссе в Канаде Фото: facebook.com/GroundSearchandRescueKW

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