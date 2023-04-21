На Кубе поросенок-мутант родился без пятачка, но вопреки прогнозам выжил (фото)

Местные фермеры допускают, что животное претерпело какую-то мутацию, так как ноздри поросенка расположены прямо во рту и ему приходится задерживать дыхание во время приема пищи.

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На ранчо в кубинской провинции Гуантанамо, принадлежащем фермеру Мариолису Эррере, родился необычный поросенок — без пятачка. Случай, который произошел 18 апреля, назвали большой редкостью. Об этом сообщает The Mirror.

Животное, очевидно претерпело какую-то мутацию, так как традиционный пятачок отсутствовал. Ноздри расположены над деснами прямо во рту, и поросенку приходится ими дышать.

Местные жители удивляются тому, что поросенок до сих пор жив.

"Не думал, что он проживет так долго, просто удивительно", — сказал один из кубинцев.

"Бедный малыш. Надеюсь, он выживет", — с надежной заявил еще один местный житель.

Владелец ранчо Мариолис Эррера отметил, что это большая редкость.

Другие беспокоились о том, что поросенку будет сложно есть и выполнять другие необходимые функции.

По словам еще одного комментатора, в подобных случаях животные долго не живут, так как им приходится задерживать дыхание во время приема пищи.

Поросенок без пятачка

Неизвестно, показал ли фермер поросенка ветеринару, чтобы выяснить, какова вероятность выживаемости.

В начале этого года в аргентинской провинции Кордоба родился поросенок с двумя ноздрями. Тем не менее он мог нормально дышать, несмотря на то, что у него два пятачка, два рта, два языка и четыре ноздри.

"Я выращивал свиней на протяжении многих лет, и это первый раз, когда я вижу, что родилось нечто подобное", — сказал владелец фермы.

В феврале 2023 года в Таиланде родился редкий "циклоп" с одним глазом, но без носа. Фермеры были в замешательстве, так как сомневались, что он приживет долго.

Напомним, что ученым удалось вырастить на лбу у мышей рога, для этой процедуры использовались стволовые клетки от оленя.