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Мир

На Кубе поросенок-мутант родился без пятачка, но вопреки прогнозам выжил (фото)

Свиньи на ферме
Фото: Netflix | Свиньи на ферме

Местные фермеры допускают, что животное претерпело какую-то мутацию, так как ноздри поросенка расположены прямо во рту и ему приходится задерживать дыхание во время приема пищи.

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На ранчо в кубинской провинции Гуантанамо, принадлежащем фермеру Мариолису Эррере, родился необычный поросенок — без пятачка. Случай, который произошел 18 апреля, назвали большой редкостью. Об этом сообщает The Mirror.

Животное, очевидно претерпело какую-то мутацию, так как традиционный пятачок отсутствовал. Ноздри расположены над деснами прямо во рту, и поросенку приходится ими дышать.

Местные жители удивляются тому, что поросенок до сих пор жив.

"Не думал, что он проживет так долго, просто удивительно", — сказал один из кубинцев.

"Бедный малыш. Надеюсь, он выживет", — с надежной заявил еще один местный житель.

Владелец ранчо Мариолис Эррера отметил, что это большая редкость.

Другие беспокоились о том, что поросенку будет сложно есть и выполнять другие необходимые функции.

По словам еще одного комментатора, в подобных случаях животные долго не живут, так как им приходится задерживать дыхание во время приема пищи.

Поросенок без пятачка Fullscreen
Поросенок без пятачка

Неизвестно, показал ли фермер поросенка ветеринару, чтобы выяснить, какова вероятность выживаемости.

В начале этого года в аргентинской провинции Кордоба родился поросенок с двумя ноздрями. Тем не менее он мог нормально дышать, несмотря на то, что у него два пятачка, два рта, два языка и четыре ноздри.

"Я выращивал свиней на протяжении многих лет, и это первый раз, когда я вижу, что родилось нечто подобное", — сказал владелец фермы.

В феврале 2023 года в Таиланде родился редкий "циклоп" с одним глазом, но без носа. Фермеры были в замешательстве, так как сомневались, что он приживет долго.

Напомним, что ученым удалось вырастить на лбу у мышей рога, для этой процедуры использовались стволовые клетки от оленя.