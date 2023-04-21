На Кубе поросенок-мутант родился без пятачка, но вопреки прогнозам выжил (фото)
Местные фермеры допускают, что животное претерпело какую-то мутацию, так как ноздри поросенка расположены прямо во рту и ему приходится задерживать дыхание во время приема пищи.
На ранчо в кубинской провинции Гуантанамо, принадлежащем фермеру Мариолису Эррере, родился необычный поросенок — без пятачка. Случай, который произошел 18 апреля, назвали большой редкостью. Об этом сообщает The Mirror.
Животное, очевидно претерпело какую-то мутацию, так как традиционный пятачок отсутствовал. Ноздри расположены над деснами прямо во рту, и поросенку приходится ими дышать.
Местные жители удивляются тому, что поросенок до сих пор жив.
"Не думал, что он проживет так долго, просто удивительно", — сказал один из кубинцев.
"Бедный малыш. Надеюсь, он выживет", — с надежной заявил еще один местный житель.
Владелец ранчо Мариолис Эррера отметил, что это большая редкость.
Другие беспокоились о том, что поросенку будет сложно есть и выполнять другие необходимые функции.
По словам еще одного комментатора, в подобных случаях животные долго не живут, так как им приходится задерживать дыхание во время приема пищи.
Неизвестно, показал ли фермер поросенка ветеринару, чтобы выяснить, какова вероятность выживаемости.
В начале этого года в аргентинской провинции Кордоба родился поросенок с двумя ноздрями. Тем не менее он мог нормально дышать, несмотря на то, что у него два пятачка, два рта, два языка и четыре ноздри.
"Я выращивал свиней на протяжении многих лет, и это первый раз, когда я вижу, что родилось нечто подобное", — сказал владелец фермы.
В феврале 2023 года в Таиланде родился редкий "циклоп" с одним глазом, но без носа. Фермеры были в замешательстве, так как сомневались, что он приживет долго.
Напомним, что ученым удалось вырастить на лбу у мышей рога, для этой процедуры использовались стволовые клетки от оленя.