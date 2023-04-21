На Кубі порося-мутант народилося без п'ятачка, але всупереч прогнозам вижило (фото)

Місцеві фермери припускають, що тварина зазнала якоїсь мутації, оскільки ніздрі порося розташовані прямо в роті і їй доводиться затримувати дихання під час їжі.

Related video

На ранчо в кубинській провінції Гуантанамо, що належить фермеру Маріолісу Еррері, народилося незвичайне порося — без п'ятачка. Випадок, який трапився 18 квітня, назвали великою рідкістю. Про це повідомляє The Mirror.

Тварина, вочевидь, зазнала якоїсь мутації, оскільки традиційний п'ятачок був відсутній. Ніздрі розташовані над яснами прямо в роті, і поросяті доводиться ними дихати.

Місцеві жителі дивуються тому, що порося досі живе.

"Не думав, що він проживе так довго, просто дивно", — сказав один із кубинців.

"Бідний малюк. Сподіваюся, він виживе", — з надією заявив ще один місцевий житель.

Власник ранчо Маріоліс Еррера зазначив, що це велика рідкість.

Інші турбувалися про те, що поросяті буде складно їсти і виконувати інші необхідні функції.

За словами ще одного коментатора, у подібних випадках тварини довго не живуть, оскільки їм доводиться затримувати дихання під час їжі.

Порося без п'ятачка

Невідомо, чи показав фермер порося ветеринару, щоб з'ясувати, яка ймовірність виживання.

На початку цього року в аргентинській провінції Кордоба народилося порося з двома ніздрями. Проте він міг нормально дихати, незважаючи на те, що у нього два п'ятачки, два роти, два язика та чотири ніздрі.

"Я вирощував свиней протягом багатьох років, і це вперше, коли я бачу, що народилося щось подібне", — сказав власник ферми.

У лютому 2023 року в Таїланді народився рідкісний циклоп з одним оком, але без носа. Фермери були збентежені, тому що сумнівалися, що він приживе довго.

Нагадаємо, що вченим вдалося виростити на лобі у мишей роги, для цієї процедури використовувалися стовбурові клітини від оленя.