На Кубі порося-мутант народилося без п'ятачка, але всупереч прогнозам вижило (фото)
Місцеві фермери припускають, що тварина зазнала якоїсь мутації, оскільки ніздрі порося розташовані прямо в роті і їй доводиться затримувати дихання під час їжі.
На ранчо в кубинській провінції Гуантанамо, що належить фермеру Маріолісу Еррері, народилося незвичайне порося — без п'ятачка. Випадок, який трапився 18 квітня, назвали великою рідкістю. Про це повідомляє The Mirror.
Тварина, вочевидь, зазнала якоїсь мутації, оскільки традиційний п'ятачок був відсутній. Ніздрі розташовані над яснами прямо в роті, і поросяті доводиться ними дихати.
Місцеві жителі дивуються тому, що порося досі живе.
"Не думав, що він проживе так довго, просто дивно", — сказав один із кубинців.
"Бідний малюк. Сподіваюся, він виживе", — з надією заявив ще один місцевий житель.
Власник ранчо Маріоліс Еррера зазначив, що це велика рідкість.
Інші турбувалися про те, що поросяті буде складно їсти і виконувати інші необхідні функції.
За словами ще одного коментатора, у подібних випадках тварини довго не живуть, оскільки їм доводиться затримувати дихання під час їжі.
Невідомо, чи показав фермер порося ветеринару, щоб з'ясувати, яка ймовірність виживання.
На початку цього року в аргентинській провінції Кордоба народилося порося з двома ніздрями. Проте він міг нормально дихати, незважаючи на те, що у нього два п'ятачки, два роти, два язика та чотири ніздрі.
"Я вирощував свиней протягом багатьох років, і це вперше, коли я бачу, що народилося щось подібне", — сказав власник ферми.
У лютому 2023 року в Таїланді народився рідкісний циклоп з одним оком, але без носа. Фермери були збентежені, тому що сумнівалися, що він приживе довго.
Нагадаємо, що вченим вдалося виростити на лобі у мишей роги, для цієї процедури використовувалися стовбурові клітини від оленя.