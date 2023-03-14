Рогатий мутант. Вчені виростили на лобі у мишей роги, взявши стовбурові клітини від оленя (фото)

Вченим вдалося виростити на лобі мишей рогоподібні структури, пересадивши їм стовбурові клітини оленя. Це дозволить використовувати технологію для відновлення кісток та хрящів у людей.

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Оленячі роги відпадають і відростають щороку — навесні їхня довжина збільшується приблизно на дюйм на день. У своєму новому дослідженні вчені із Північно-Західного політехнічного університету в Сіані, Китай, визначили клітини, відповідальні за це відростання. Вже через 45 днів після пересадки цих клітин на лобі безволосих лабораторних мишей почали рости маленькі пеньки. Команда сподівається, що одного дня ця процедура може бути використана для відновлення кісток або хрящів у людей — або навіть для відрощування втрачених кінцівок, пише Daily Mail.

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Оленячі роги — єдина частина тіла ссавців, яка відновлюється щороку, і є однією з найшвидше зростаючих живих тканин, що зустрічаються в природі. Після того, як деякі тварини втрачають кінцівку, виникає популяція клітин, звана "бластема", яка з часом може перетворитися на клітини, що відрощують кінцівку. В оленів є клітини бластеми, які відновлюють тканину рогу та кістки після линяння.

У 2020 році інша група вчених виявила, що вони можуть виростити кукси на головах мишей, вставивши їм під шкіру лоба шматочок тканини рогу оленя. Але для нового дослідження, опублікованого в журналі Science, вчені хотіли визначити конкретні клітини бластеми в тканині, відповідальні за регенеративні ефекти.

Команда використовувала секвенування РНК для вивчення 75 000 клітин сибірського оленя, Cervus nippon, у тканині рогів та поруч із ними. Досліджуючи клітини до, під час і після того, як тварини скинули роги, вони змогли визначити, які саме клітини ініціюють регенерацію.

Результати показали, що за 10 днів до скидання рогів стовбурові клітини в достатку були присутні в педикулі рогу — куксах, які залишаються в день скидання. Через п'ять днів після скидання рогу ці клітини сформували окремий підтип стовбурових клітин, який команда назвала "прогеніторними клітинами бластеми рогу" (ПКБР).

Результати показали, що за 10 днів до скидання рогів стовбурові клітини в достатку були присутні в педикулі рогу Фото: C. Li

А через 10 днів після линяння ПКБР почали перетворюватися на хрящі та кістки.

Виявивши клітини, відповідальні за відростання рогів у оленів, команда потім виростила ПКБР у лабораторній чашці Петрі. Через п'ять днів вони пересадили клітини між вухами мишей, де вони виросли в "рогоподібні структури" з хрящем і кісткою всього за 45 днів.

Хоча результати дослідження є попередніми, дослідники вважають, що вони можуть мати важливе значення для людини.

Автори під керівництвом Тао Куїна написали: "Наші результати дають змогу припустити, що регенеративні процеси оленів можуть знайти застосування в клінічній практиці відновлення кісток". Крім того, індукція людських клітин у ПКБР-подібні клітини може бути використана в регенеративній медицині для лікування травм кісток або відновлення кінцівок".

Раніше Фокус писав про регенерацію кінцівок у людини. Вчені вважають, що зробили вирішальне відкриття.