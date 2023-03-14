Рогатый мутант. Ученые вырастили на лбу у мышей рога, взяв стволовые клетки от оленя (фото)

Ученым удалось вырастить на лбу мышей рогоподобные структуры, пересадив им стволовые клетки оленя. Это позволит использовать технологию для восстановления костей и хрящей у людей.

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Оленьи рога отпадают и отрастают каждый год — весной их длина увеличивается примерно на дюйм в день. В своем новом исследовании ученые из Северо-Западного политехнического университета в Сиане, Китай, определили клетки, ответственные за это отрастание. Уже через 45 дней после пересадки этих клеток на лоб безволосых лабораторных мышей у них начали расти маленькие пеньки. Команда надеется, что в один прекрасный день эта процедура может быть использована для восстановления костей или хрящей у людей — или даже для отращивания утраченных конечностей, пишет Daily Mail.

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Оленьи рога — единственная часть тела млекопитающих, которая восстанавливается каждый год, и являются одной из самых быстрорастущих живых тканей, встречающихся в природе. После того как некоторые животные теряют конечность, возникает популяция клеток, называемая "бластема", которая со временем может превратиться в клетки, отращивающие конечность. Олени обладают клетками бластемы, которые восстанавливают ткань рога и кости после линьки.

В 2020 году другая группа ученых обнаружила, что они могут вырастить культи на головах мышей, вставив им под кожу лба кусочек ткани рога оленя. Но для нового исследования, опубликованного в журнале Science, ученые хотели определить конкретные клетки бластемы в ткани, ответственные за регенеративные эффекты.

Команда использовала секвенирование РНК для изучения 75 000 клеток сибирского оленя, Cervus nippon, в ткани рогов и рядом с ними. Исследуя клетки до, во время и после того, как животные сбросили рога, они смогли определить, какие именно клетки инициируют регенерацию.

Результаты показали, что за 10 дней до сбрасывания рогов стволовые клетки в изобилии присутствовали в педикуле рога — культях, которые остаются в день сбрасывания. Через пять дней после сбрасывания рога эти клетки сформировали отдельный подтип стволовых клеток, который команда назвала "прогениторными клетками бластемы рога" (ПКБР).

Результаты показали, что за 10 дней до сбрасывания рогов стволовые клетки в изобилии присутствовали в педикуле рога Фото: C. Li

А через 10 дней после линьки ПКБР начали превращаться в хрящи и кости.

Обнаружив клетки, ответственные за отрастание рогов у оленей, команда затем вырастила ПКБР в лабораторной чашке Петри. Через пять дней они пересадили клетки между ушами мышей, где они выросли в "рогоподобные структуры" с хрящом и костью всего за 45 дней.

Хотя результаты исследования являются предварительными, исследователи считают, что они могут иметь важное значение для человека.

Авторы под руководством Тао Куина написали: "Наши результаты позволяют предположить, что регенеративные процессы оленей могут найти применение в клинической практике восстановления костей". Кроме того, индукция человеческих клеток в ПКБР-подобные клетки может быть использована в регенеративной медицине для лечения травм костей или восстановления конечностей".

Ранее Фокус писал про регенерацию конечностей у человека. Ученые считают, что сделали решающее открытие.