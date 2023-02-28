У Таїланді народився рідкісний "циклоп" з одним оком і без носа: фермери збентежені (фото)

За словами власниці ферми Супарат Джітланг, у кози народилося козеня-мутант. Зайшовши в загін для худоби, жінка була вражена, коли побачила новонародженого з одним оком і без носа.

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Тайські фермери були спантеличені після того, як у понеділок, 27 лютого, в агротуристичному комплексі Farmsook Homestay, що в місцевій провінції Утайтхані, на світ з'явилося рідкісне однооке козеня. Про це повідомляє The Mirror.

Власниця ферми Супарат Джітланг сказала, що у кози народилося козеня-мутант. Зайшовши в загін для худоби, жінка була вражена, коли побачила немовля з одним оком і без носа.

"Давно вирощую кіз, але вперше стикаюся з подібним", — пояснила власниця ферми, додавши, що, за винятком незвичайної зовнішності, дитинча в цілому здавалося здоровим.

На опублікованих кадрах козеня мліє в той час, коли його доглядають. У тварини немає ніздрів, вона дихає ротом і постійно задихається, ковтаючи повітря.

[ + – ] Циклоп у Таїланді

На думку дослідників, це випадок циклопії, рідкісного генетичного дефекту, при якому під час розвитку мозок не розділяється правильно на дві півкулі.

Власниця ферми побоюється, що козеня скоро помре від виснаження через проблеми з диханням. Відомо, що при циклопії спостерігається низький рівень виживання, але козеня, що народилося, поки що живе.

При такому стані бувають різні фізичні аномалії, наприклад, може бути відсутній рот або ніс, у таких випадках новонароджені часто гинуть від задушення через деякий час після народження.

У 2017 році в Індії народилася коза з таким самим захворюванням, у неї було велике око посередині чола і лише одне повне вухо.

Нагадаємо, що під час сну кити закривають лише одне око. Дослідники з'ясували, де, як і скільки сплять кити в океанських глибинах.

Раніше Фокус повідомляв про найбільшу бійню в океані — кити-вбивці поласували печінками 17 акул біля берегів Південної Африки. Цей випадок вважається найбільшим протистоянням косаток проти акул.