В Таиланде родился редкий "циклоп" с одним глазом и без носа: фермеры в замешательстве (фото)

По словам владелицы фермы Супарат Джитланг, у козы родился козленок-мутант. Зайдя в загон для скота, женщина была потрясена когда увидела новорожденного с одним глазом и без носа.

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Тайские фермеры были озадачены после того, как в понедельник, 27 февраля, в агротуристическом комплексе Farmsook Homestay, что в местной провинции Утайтхани, на свет появился редкий одноглазый козленок. Об этом сообщает The Mirror.

Владелица фермы Супарат Джитланг сказала, что у козы родился козленок-мутант. Зайдя в загон для скота, женщина была потрясена, когда увидела новорожденного с одним глазом и без носа.

"Давно выращиваю коз, но впервые сталкиваюсь с подобным", — пояснила владелица фермы, добавив, что, за исключением необычной внешности, детеныш в целом казался здоровым.

На опубликованных кадрах козленок блеет в то время, когда за ним ухаживают. У животного нет ноздрей, он дышит ртом и постоянно задыхается, глотая воздух.

[ + – ] Циклоп в Таиланде

По мнению исследователей, это случай циклопии, редкого генетического дефекта, при котором во время развития мозг не разделяется правильно на два полушария.

Владелица фермы опасается, что козленок скоро умрет от истощения из-за проблем с дыханием. Известно, что при циклопии наблюдается низкий уровень выживаемости, но родившийся козленок пока что жив.

При таком состоянии бывают различные физические аномалии, например может отсутствовать рот или нос, в таких случаях новорожденные часто гибнут от удушья спустя некоторое время после рождения.

В 2017 году в Индии родилась коза с таким же заболеванием, у нее был большой глаз посередине лба и только одно полное ухо.

Напомним, что во время сна киты закрывают только один глаз. Исследователи выяснили, где, как и сколько спят киты в океанских глубинах.

Ранее Фокус сообщал о крупнейшей бойне в океане — киты-убийцы полакомились печенями 17 акул у берегов Южной Африки. Этот случай считается крупнейшим противостоянием косаток против акул.