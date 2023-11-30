Удивила всех. Профессиональная уборщица показала самое грязное место в доме (видео)

Женщина убеждает, что унитаз отмыть гораздо проще и быстрее, чем эту маленькую деталь на кухне.

Профессиональная уборщица с 15-летним стажем Кейт Крукамп из Голд-Коста (Австралия) считает, что самое грязное место в доме — это фильтр посудомойки. По ее словам, гораздо проще и быстрее отмыть грязный унитаз. Почему именно так, она объяснила в одном из последних видео на своей странице в TikTok.

Неприятное открытие Кейт сделала, когда однажды убирала у клиента.

"Обычно вы просто чувствуете неприятный запах, когда открываете посудомоечную машину. Но вы даже не представляете, что будет, когда вы вытащите фильтр и перевернете его", — рассказывает женщина.

Уборщица показала на видео слизь и плесень, напоминающие поросшие грибы или тухлые устрицы, и добавила, что это худший случай, с которым она сталкивалась в своей профессиональной карьере.

Посудомойка с грязным фильтром Фото: tiktok.com/@cleanlikeapro

Чтобы справиться с этой запущенной проблемой, Кейт использовали две пары перчаток, набор щеток для чистки, губки и химические обезжириватели. Когда она закончила свою работу, фильтр выглядел как новая копейка.

Чистый фильтр посудомойки Фото: tiktok.com/@cleanlikeapro

Блогер утверждает, что большинство людей не в курсе, что этот фильтр вообще существует, но небрежный подход к его чистке часто вызывает серьезные технические сбои.

"Я публикую подобные видео в TikTok для того, чтобы стимулировать людей к уборке и чистоплотности в своем доме. Хотя многим моим подписчикам просто интересно посмотреть, как живут другие люди", — смеется она.

Напомним, ранее Фокус писал об уроженке финского города Тампере, которая безвозмездно убирает самые грязные дома в мире с плесенью и крысами. Только за последний год она побывала в Великобритании, Швейцарии, Швеции и США. Женщина снимает уборку и выкладывает в социальных сетях и видеохостингах, только на YouTube у нее несколько миллионов подписчиков.

Кроме того, мы рассказывали о 53-летнем британце, который не убирал в своем доме в течение последних десяти лет. Мужчина был вынужден обратиться к специалистам, чтобы навсегда изменить свою жизнь.