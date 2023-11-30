Подняли Береговою охрану: на пляжах США стали находить загадочные смоляные шарики (видео)

Эксперты не могут определить происхождение маленьких "таинственных" горошин. Власти продолжают расследование.

В США на пляжах побережья штата Нью-Джерси были обнаружены загадочные шарики смолы размером от 1 до 2 дюймов и меньше (от 2 до 5 см). Об этом пишет FOX News.

Береговая охрана США (USCG), Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси и власти округа Монмут заявили, что в последние дни на пляжах Джерси-Шор были обнаружены смоляные шарики разных размеров и форм. Власти штата проводят расследование.

В пресс-релизе USCG говорится, что во вторник утром, 28 ноября, официальные лица были впервые уведомлены о загадочных шариках смолы размером от 1-2 дюймов и меньше на участке протяженностью около 6 миль (чуть боле 9,5 км) в районе парка Seven Presidents Oceanfront Park.

Департамент охраны окружающей среды штата, Береговая охрана США и власти округа Монмут направили персонал для выявления источника загрязнения. Следователи провели облет, но не смогли обнаружить признаки нефти на поверхности воды.

Следователи провели облет, но не смогли обнаружить признаки нефти на поверхности воды Фото: U.S. Coast Guard

Издание отмечает, что по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, смоляные шары образуются, когда сырая нефть на поверхности океана формируется в твердую субстанцию под воздействием ветра и волн. Иногда такие шарики образуются в результате разлива нефти, но также могут быть следствием естественного просачивания нефти со дна океана.

По словам представителей USCG, экипажи продолжают искать источник из-за которого и появились смоляные шарики. Также они приступили к очистке популярных пляжей на побережье Джерси.

Ранее Фокус сообщал, что супруги полгода пили сточную воду и не знали об этом. Пара использовала очищенную сточную воду для принятия душа, мытья овощей и питья. Из-за этого они начали испытывать многочисленные проблемы со здоровьем.

Также стало известно, что квартира женщины оказалась заражена опасной черной плесенью. Она рассказала о том, как в ее жилье появилась гниль из-за "простой ошибки". Девушка также поведала, как ее убрать и избежать ее появления.