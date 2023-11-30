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Подняли Береговою охрану: на пляжах США стали находить загадочные смоляные шарики (видео)

Смоляные шарики на пляже в США, пляжи в США, побережье, загадочные шарики, смола, нефть, разлив нефти, нефть со дна океана
Фото: WFMZ | Власти продолжают расследование

Эксперты не могут определить происхождение маленьких "таинственных" горошин. Власти продолжают расследование.

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В США на пляжах побережья штата Нью-Джерси были обнаружены загадочные шарики смолы размером от 1 до 2 дюймов и меньше (от 2 до 5 см). Об этом пишет FOX News.

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Береговая охрана США (USCG), Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси и власти округа Монмут заявили, что в последние дни на пляжах Джерси-Шор были обнаружены смоляные шарики разных размеров и форм. Власти штата проводят расследование.

В пресс-релизе USCG говорится, что во вторник утром, 28 ноября, официальные лица были впервые уведомлены о загадочных шариках смолы размером от 1-2 дюймов и меньше на участке протяженностью около 6 миль (чуть боле 9,5 км) в районе парка Seven Presidents Oceanfront Park.

Департамент охраны окружающей среды штата, Береговая охрана США и власти округа Монмут направили персонал для выявления источника загрязнения. Следователи провели облет, но не смогли обнаружить признаки нефти на поверхности воды.

Смоляные шарики на пляже в США, пляжи в США, побережье, загадочные шарики, смола, нефть, разлив нефти, нефть со дна океана Fullscreen
Следователи провели облет, но не смогли обнаружить признаки нефти на поверхности воды
Фото: U.S. Coast Guard

Издание отмечает, что по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, смоляные шары образуются, когда сырая нефть на поверхности океана формируется в твердую субстанцию под воздействием ветра и волн. Иногда такие шарики образуются в результате разлива нефти, но также могут быть следствием естественного просачивания нефти со дна океана.

По словам представителей USCG, экипажи продолжают искать источник из-за которого и появились смоляные шарики. Также они приступили к очистке популярных пляжей на побережье Джерси.

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