Підняли Берегову охорону: на пляжах США почали знаходити загадкові смоляні кульки (відео)
Експерти не можуть визначити походження маленьких "таємничих" горошин. Влада продовжує розслідування.
У США на пляжах узбережжя штату Нью-Джерсі було виявлено загадкові кульки смоли розміром від 1 до 2 дюймів і менше (від 2 до 5 см). Про це пише FOX News.Важливо
Берегова охорона США (USCG), Департамент охорони довкілля Нью-Джерсі та влада округу Монмут заявили, що останніми днями на пляжах Джерсі-Шор було виявлено смоляні кульки різних розмірів і форм. Влада штату проводить розслідування.
У пресрелізі USCG ідеться, що у вівторок вранці, 28 листопада, офіційним особам вперше повідомили про загадкові кульки смоли розміром від 1-2 дюймів і менше на ділянці протяжністю приблизно 6 миль (трохи більше ніж 9,5 км) у районі парку Seven Presidents Oceanfront Park.
Департамент охорони навколишнього середовища штату, Берегова охорона США і влада округу Монмут направили персонал для виявлення джерела забруднення. Слідчі провели обліт, але не змогли виявити ознаки нафти на поверхні води.
Видання зазначає, що за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, смоляні кулі утворюються, коли сира нафта на поверхні океану формується у тверду субстанцію під впливом вітру і хвиль. Іноді такі кульки утворюються внаслідок розливу нафти, але також можуть бути наслідком природного просочування нафти з дна океану.
За словами представників USCG, екіпажі продовжують шукати джерело, через яке і з'явилися смоляні кульки. Також вони взялися за очищення популярних пляжів на узбережжі Джерсі.
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