Вступил в диалог. Пес удивил хозяйку своим "итальянским акцентом" (видео)

Хаски по кличке Аарон начал "отвечать" на экспрессивные реплики своей владелицы и стал настоящей звездой соцсетей.

Жительница Италии, которую зовут Антония, похвасталась, что ее домашний любимец породы хаски каким-то чудом научился лаять с итальянским акцентом. Уникальный талант пса женщина продемонстрировала в ролике на своей странице в социальной сети TikTok.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как хаски Аарон вступает диалог со своей экспрессивной хозяйкой, издавая звуки, очень напоминающие определенные слова из итальянского языка. Собака пытается повторять манеру общения владелицы, нервничает, когда у него это не получается, и суетливо ходит туда-сюда.

На момент публикации видео с собакой собрало 7 миллионов просмотров, огромное количество репостов и комментариев.

"Я никогда не слышал, чтобы хаски говорил по-итальянски!", "Неужели это возможно?", "Mama Mia! Какой милый маленький песик!", "Боже, это доказывает, что животные могут издавать звуки на разных языках", "Теперь я на 100% убежден, что и у собак есть акцент, а не только у меня", "Да он говорит на итальянском лучше, чем я", — пишут подписчики Антонии.

К слову, по данным Американского кинологического клуба, хаски действительно могут научиться имитировать звуки, услышанные от своих хозяев. Эта порода собак очень чувствительна к частотам и тонам человеческой речи, поэтому может подражать им со временем.

Напомним, ранее Фокус писал о лабрадоре по кличке Дейзи, которая помогла 59-летней британке Клэр Гест из Милтон-Кинза обнаружить смертельную болезнь и вовремя начать лечение. В месте, где собака водила носом, женщина нащупала уплотнение.

Кроме того, мы рассказывали, почему собаки обычно не понимают, на что указывает им человек. Новое исследование, опубликованное в журнале Ethology, показывает, что "умные" собаки являются более устойчивыми в изучении того, где находится тот или иной объект.