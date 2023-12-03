"Мне надоело": женщина отказалась готовить еду из-за своей невестки, в сети ее поддержали

По словам свекрови, невестка просто ковыряется в приготовленных ею блюдах, прикрывая их салфеткой в ​​конце ужина.

Разъяренная мать рассказала, что достигла критической точки в отношениях со своей "придирчивой" невесткой и теперь отказывается готовить ужин, когда они приходят в гости. Свекровь спровоцировала "кулинарную забастовку" и обратилась за советом к людям в социальной сети, пишет Мirror.

Она рассказала, как невестка просто ковыряется в приготовленных ею блюдах, прикрывая их салфеткой в ​​конце ужина.

"Я представительница другой культуры, поэтому подумала, что ей просто не нравятся специи, которые я использую. Я готовлю очень простые вещи, а она никогда их не ест. Я спросил об этом сына, и он сказал мне, что она просто привередлива в еде", — сказала она.

Когда свекровь узнала, что пара должна прийти на следующий день, она сказала сыну, что больше не готовит: "Мне надоело, что она ничего не ест, и я чувствую, что зря теряю время. Лучше закажу пиццу", — продолжила свой рассказ женщина.

Она поделилась проблемой на площадке Reddit и спросила у пользователей: "Он очень расстроен тем, что я не готовлю, поскольку он не часто получает домашнюю еду. Неужели я дура из-за того, что не хочу готовить только потому, что один из моих гостей никогда этого не ценит?".

Ее пост набрал более 1400 комментариев. Многие люди поспешили встать на ее защиту. Один мужчина написал: "Просто готовьте для своего сына и научите своего внука тоже любить вашу еду. Это будет прекрасная традиция, еда действительно объединяет людей. Я бы изо всех сил старался сохранить это в семье, насколько это возможно".

Другой попытался успокоить ситуацию: "Вместо того, чтобы потакать ее придирчивости, просто приготовьте еду, которую хотите вы, ваш сын и остальные члены семьи. Пусть она ест до или после, или не ест вообще – это не ваша проблема".

Также один из пользователей поставил семью на первое место, сказав: "В дальнейшем представьте себе ситуацию, когда вы готовите любимые блюда вашего сына. Сделайте все это для него, то, что он предпочитает. Ему это чертовски понравится. А вы испытываете чувство удовлетворения. Она может есть или нет. Сосредоточьтесь на том, чтобы предоставить эту "любимую еду" тому, кто ее ценит".

Напомним, 30 ноября сообщалось, что 23-летняя модель встречается с 62-летним "папиком". Пара почувствовала особую связь, но люди в соцсетях продолжают думать, что главным мотивом их романа стали деньги.