"Думала, что умру": модель из РФ унесло в море во время съемок (фото, видео)

Девушка упала в воду со скал и едва не утонула. Позже она узнала, что в этом месте погибло много людей, которые оказались в похожей ситуации.

В США 26-летняя Кейт Лошкарева, которая живет в Лос-Анджелесе позировала у кромки воды в Ранчо Палос Вердес, Калифорния, в сентябре, когда внезапная волна "утащила" ее в море. Об этом пишет Daily Star.

Модель российского происхождения, которой посчастливилось спастись после "неудачной фотосессии", рассказала о том, как ей посчастливилось спастись после "неудачной фотосессии". Девушка думала что умрет, волны затягивали ее в море, а гламурное платье становилось слишком тяжелым.

Модель Кейт Лошкарева, которую в Instagram называют "Российская Кейт", рассказала, что пыталась вести себя как супермодель Белла Хадид, но оказалась похожа на Джека из "Титаника", когда ее накрыло волной и унесло в море.

26-летняя жительница Лос-Анджелеса позировала в длинном голубом платье, когда ее застала врасплох сильная волна, и она потеряв равновесие, упала со скал в воду. Девушка пыталась уцепиться за камни, но исчезла из виду. Кейт рассказала о том, насколько серьезной была ситуация.

"Когда я оказалась под водой, я думала, что умру. Мое тело впало в шок, и вес платья потянул меня на дно океана", — сказала она.

Модель Кейт Лошкарева, которую в Instagram называют "Русская Кейт" Фото: Kate Loshkareva

Кейт удалось спастись сразу после того, как ее затянуло в соседнюю пещеру.

"Течение утащило меня под воду, и мне пришлось прикрыть лицо, чтобы голова не разбилась о камни", — говорит она.

Издание отмечает, что девушка отделалась лишь незначительными травмами.

"Мои ноги были в синяках и распухли, и я не могла ходить/плавать несколько недель. Это чудо, что я выжила. Позже я узнала, что там погибло очень много людей", — добавила она.

Девушка отделалась ссадинами и не могла нормально ходить нескольно недель Фото: shayla.welch/Instagram

Перед тем, как модель смыло волной, ее фотограф успел сделать потрясающий снимок.

"Я удивлена, что снимок получился таким хорошим, но определенно не рекомендовала бы его никому пойти на такой риск", — сказала она после того, как ее спросили, стоили ли подобные кадры таких мучений.

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