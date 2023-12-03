Ошиблись адресом: женщине, чей дом случайно снесли, приходят уведомления о штрафах

В начале октября строительная компания случайно разрушила дом Сьюзан Ходжсон. Теперь женщина может получить не один штраф за оставленный на участке мусор.

В США женщина из Атланты, которая вернулась из отпуска и обнаружила, что старый дом на ее участке снесен без ее разрешения, столкнулась с новыми проблемами. Об этом пишет FOX News.

В начале октября строительная компания случайно разрушила дом Сьюзан Ходжсон.

Недавно женщина посетила участок и обнаружила уведомление от городских властей Атланты с угрозами выписать штрафы за беспорядок и за то, что не было оформлено надлежащие разрешения на снос строения.

"Я обращалась ко всем, о ком только могла подумать. Все хотят что-то решить, но никто не хочет появляться", — говорит Сьюзан Ходжсон.

Ходжсон говорит, что компания, которая снесла дом, заявила, что ошиблась адресом. Эта история попала в заголовки газет по всей стране, и некоторые люди критиковали женщину за то, что дом был стар и находился в непригодном состоянии.

"Я понимаю, о чем они говорят. Я понимаю, что дом был заколочен, и люди, вероятно, хотели бы его снести. Это прекрасно, но у них не было разрешения на это. В этом-то и проблема", — сказала Ходжсон.

Однако даже разрушенное жилье может доставлять проблемы. На заднем дворе американки появилась табличка с предупреждением.

"Там говорилось, что у меня есть время до 16-го числа, чтобы все исправить, убрать, сделать и получить соответствующие разрешения", — говорит женщина.

Женщина может получить не один штраф за оставленный на участке мусор Фото: FOX News

Ходжсон говорит, что она пыталась связаться с властями города, чтобы объяснить ситуацию.

"Дом — это было веселое место. Мы всегда проводили здесь время с пользой. Это напоминание о муже, который умер много лет назад. Это очень важно, потому что его больше нет, и ничего этого тоже нет", — говорит Ходжсон.

Журналистам FOX News удалось связаться с Департаментом городского планирования Атланты.

"Снос здания без согласия или ведома владельца не относится к компетенции города Атланты. Это считается гражданским делом между владельцем недвижимости и предполагаемой ответственной стороной", — заявили чиновники.

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Также стало известно, что квартира женщины оказалась заражена опасной черной плесенью. Она рассказала о том, как в ее жилье появилась гниль из-за "простой ошибки". Девушка также поведала, как ее убрать и избежать ее появления.