"Отвратительно": гора мусора, оставленная туристами на Эвересте, вызвала возмущение в сети

На горе можно заметить выброшенные кислородные баллоны, контейнеры с едой, брошенные палатки и даже человеческие экскременты

Многие туристы мечтают о восхождении на Эверест, но не все могут похвастаться подобными свершениями. Счастливчики, которым удалось достичь такой цели, могут сполна насладится величием и красотой природы. Однако не все туристы ведут себя достойно, оставляя после себя горы мусора. Это было показано в видео, которое недавно разместили на популярном форуме Reddit.

В ролике показано большое количество мусора, разбросанного вокруг палаток и туристов на Эвересте. Видео сопровождалось заголовком "Самая высокая в мире мусорная свалка".

На земле можно заметить выброшенные кислородные баллоны, контейнеры с едой, брошенные палатки и даже человеческие экскременты. Больше всего мусора в высотных лагерях, где туристы вынуждены находиться неделями, чтобы их организм смог адаптироваться к меняющимся условиям.

За каждый период пребывания в лагере один турист может лишить после себя более 18 фунтов мусора (чуть более 8кг), большая часть которого остается лежать на горе.

Издание TCD отмечает, что не убирая за собой, туристы подвергают опасности здоровье местного населения. Ожидается, что потепление климата и таяние снега приведут к появлению еще большего количества мусора, оставленного людьми за последние несколько лет, и увеличат поток загрязненной воды с горы.

Видео сопровождалось заголовком "Самая высокая в мире мусорная свалка" Фото: TCD

По оценкам экспертов, на Эверест поднялись около 6 000 человек, и их число ежегодно растет, поскольку все больше компаний предлагают экспедиции на гору. Для борьбы с мусором правительство Непала требует от каждого туриста внести залог в размере 4 000 долларов, чтобы покрыть расходы на уборку территории. Эта сумма относительно невелика, если учесть, что люди готовы заплатить от 50 000 до 160 000 долларов только за то, чтобы подняться на гору.

Пользователи форума поделились своими мыслями, рассуждая о том, что можно сделать, чтобы решить проблему с мусором на горе.

"Отвратительно. Предлагаю взвешивать каждого туриста и снаряжение при восхождении, и взимать залог в размере $5 000. Требовать, чтобы возвращаемый вес был на 10 % больше веса восхождения или лишать залога. Огромный штраф, если поймают на мошенничестве с камнями или чем-то еще. Заставьте их убирать за собой", — предложил один из комментаторов.

Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

Также сообщалось, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.