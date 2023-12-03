Загадка о продаже коровы многих застала врасплох: оригинальная головоломка на знание счета (фото)

Суть математической задачи – высчитать прибыль от продажи коровы. Цифры одинаковы, но ответы в итоге разные: одним задача показалась абсурдной, другим — слишком простой.

Головоломки и математические задачи дают интересные данные о работе нашего мозга. Загадка с коровой многих оставила в недоумении, хотя на первый взгляд — это простая математическая задача, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Головоломка заставляет считать, сколько человек заработает после покупки и продажи своей коровы. Люди отвечали по-разному: одним задача показалась абсурдной, а другим — слишком простой.

Сначала корову купили за 800 долларов, а продали – за 1000 долларов

В тексте задачи говорится, что мужчина купил корову за 800 долларов, а продал ее за 1000 долларов. Далее он снова купил корову за 1100 долларов и продал уже за 1300 долларов. Требуется назвать итоговую сумму заработка.

Многие отмечали, что у мужчины осталось 100, 200 или 300 долларов. Часть пользователей подтвердила, что окончательная прибыль равна 400 долларам.

Потратив 800 долларов, мужчина не получил дохода и потерял все деньги. C доходом в 1000 долларов он получил прибыль в 200 долларов, продав корову. Купив ее снова за 1100 долларов, покупатель потерял 900 долларов. Но когда он продал корову за 1300 долларов, он получил прибыль в 400 долларов.

"Если ваши единственные деньги — это первоначальные потраченные 800 долларов, ваша общая сумма заработка будет 300 долларов. Но в этом сценарии, когда только заработанные деньги являются предметом сделки, вы получите 400 долларов США", — объясняли пользователи соцсетей.

Фокус ранее писал про оптические иллюзии с животными — на картинке была нарисована деревянная хижина в лесу, окруженная деревьями. Зрителям предлагалось отыскать там спрятавшегося медведя.

Еще один пример оптической иллюзии — заключенный, который спрятался в тюремной камере от охранника. Его нужно найти за 5 секунд.