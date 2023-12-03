В Британии сдают в аренду квартиру в средневековой стене (фото)

Необычная недвижимость расположена в Ковентри и сдается в аренду за 795 фунтов стерлингов в месяц.

В британском Ковентри можно снять в аренду уникальную недвижимость: небольшую квартиру, расположенную внутри средневековой городской стены. Стоимость квартиры-студии 795 фунтов стерлингов в месяц. А в британском Йорке можно арендовать апартаменты в стиле Гарри Поттера. Джоан Роулинг сама вдохновлялась этим средневековым городом, когда писала свои сказочные романы. Об квартире в крепостной стене пишет Daily Mail.

Необычная квартира-студия обставлена современной мебелью и имеет небольшое окно, выходящее на центр города.

Квартира расположена в средневековой стене Фото: Shortland Horne

Площадь спальни имеет размеры 4,37 на 2,77 метра, и в ней почти помещается двуспальная кровать и комод.

Здесь есть небольшой обеденный стол, втиснутый в угол комнаты, а также небольшая кухня с чайником, тостером и микроволновой печью.

В этом 638-летнем здании до сих пор внутри сохранилась открытая кирпичная кладка, а потолок украшен деревянными балками. На стенах даже есть выцарапанные за столетия надписи.

Также имеется ванная комната с душем.

Фото: Shortland Horne Фото: Shortland Horne Фото: Shortland Horne

Недвижимость можно сдать в аренду за 795 фунтов стерлингов в месяц, однако новому арендатору также придется внести дополнительные 917 фунтов стерлингов в качестве залога.

Хотя неясно, включены ли в стоимость счета, новому арендатору придется платить муниципальный налог за здание.

В объявлении говорится: "Уникальная возможность арендовать один из самых исторических и уникальных объектов недвижимости Ковентри, расположенный в самом сердце центра города".

Квартира расположена в крепостной стене и в воротах на улице Кука. Время постройки датируется 1385 годом.

Всего в крепостной стене было 12 ворот, но до наших дел дошло только двое, сама крепостная стена была снесена в 1662 году.

Город Ковентри, один из исторических городов Великобритании. Здесь, кроме прочего находится штаб-квартира автомобильной компании Jaguar Land Rover Ltd.

Также этот город прославился легендой о леди Годиве, в честь которой три раза в год устраиваются празднества.

Напомним, ранее Фокус писал о девушке, которая живет в тысячелетней башне лондонского Тауэра. Ее отец — бифитер, или дворцовый страж. Они охраняют Тауэр, заботятся о знаменитых воронах и водят экскурсии. А еще они знамениты благодаря своим тюдоровским камзолам. Всего их в Тауэре – 32. И все они проживают на территории замка.