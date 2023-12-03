Стюардессу засосало в пустоту: пилоту удалось посадить самолет, у которого сорвало крышу (фото)

Двухмоторный 110-местный Boeing 737-200 пролетел уже полпути, когда внезапно потерял давление в салоне. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Крыша рейса 243 авиакомпании Aloha Airlines из США взлетела в воздухе через 20 минут после взлета. Несмотря на сложность ситуации пилоту удалось благополучно посадить самолет. Эту невероятную историю вспомнили в Daily Star.

Эта история произошла 28 апреля 1988 года. Большая часть крыши самолета авиакомпании Aloha Airlines, летевшего между Хило и Гонолулу на Гавайях, на борту которого находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, оторвалась и отлетела во время полета.

Так, двухмоторный 110-местный Boeing 737-200 пролетел уже полпути, когда внезапно потерял давление в салоне. Крышу Boeing 737 сорвало.

Стюардессу Кларабель Ленсинг, которая обслуживала пассажиров, засосало через отверстие. Остальные члены экипажа и пассажиры кричали от ужаса и были уверены, что самолет "развалится на части, прежде чем пилот успеет его посадить".

Невероятно, но пилоты каким-то образом смогли снизить самолет и приземлились с зажженным двигателем в аэропорту Кахулуи через тринадцать минут после инцидента.

Сотрудники экстренной службы на земле не могли поверить в то, что видят, когда поврежденный самолет приближался. Из 95 человек, находившихся на борту, один погиб и восемь получили серьезные ранения.

Сотрудница, которая погибла, проработала в отрасли 37 лет, она обслуживала пассажиров в пятом ряду, когда ее засосало в пустоту. Ее тело так и не нашли.

Напомним, что раскрыта тайна авиакатастрофы, о которой не знали 20 лет. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, то обнаружили основной корпус самолета, у которого отсутствовали двигатель, крылья, двери и сиденья.

Ранее сообщалось, что американка пролетает 2211 км на самолете ради работы. София Челентано подсчитала, что летать туда-сюда между городами дешевле, чем постоянно жить вблизи офиса и ходить на работу пешком.