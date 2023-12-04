"Вы их украли": мужчина сделал шокирующее открытие во время уличной распродажи (видео)

Иногда ценные вещи можно купить почти даром и в этом людям может помочь самая неприметная распродажа у дома или гаража.

Один мужчина приобрел на уличной распродаже два пиджака Tom Ford, сэкономив на их покупке тысячи долларов. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

В популярном посте на разделе покупок пользователь поделился невероятными фотографиями подлинных пиджаков Tom Ford, которые он нашел.

На одной из фотографий мужчина показал оригинальный ценник одного из пиджаков: $3 440 в Neiman Marcus.

"Два пиджака Tom Ford по 3 доллара за штуку на шикарной распродаже! Один из них с ценником до сих пор на нем!" — написал пользователь в подписи к посту.

Позже в комментариях он добавил, что часто ходит на распродажи.

"Обычно это всегда вещи пенсионеров. Это был первый раз, когда это был старик со вкусом!" — автор темы.

Издание TCD отмечает, что покупка подержанных товаров может принести пользу окружающей среде. Покупая подобные вещи, например одежду и другие предметы, на распродажах люди дают вторую жизнь вполне пригодным для использования вещам, не позволяя им попадать на свалки, где они наносят вред экологии и способствуют опасному перегреву нашей планеты.

Два пиджака Tom Ford по 3 доллара за штуку Фото: коллаж Фокус

Другие пользователи форума тоже поделились своим мнением по поводу удачной покупки мужчины. Некоторые люди сравнили успех мужчины с выигрышем в лотерею.

"Отличная посадка, выглядит как сшитая на заказ для вас. Роскошь красивой одежды, материал, качество изготовления. Не могу поверить, что вы заплатили по 3 доллара за каждую?! Безумие по сравнению с ценой в $3 440?! Боже мой! Вы их украли! Это два великолепных пиджака. Просто невероятно!" — написал один из пользователей.

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