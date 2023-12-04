McDonald's в форме НЛО: в сети появились редкие кадры когда-то культового заведения (видео)

Многие люди восхищались заведением в форме НЛО и все еще помнят, как оно выглядело. Однако не у всех остались приятные воспоминания.

В коротком видеоролике показано, каково было внутри McDonald's в форме космического корабля в Олконбери (Великобритания), куда стекались дети после его постройки в 90-х годах. Однако спустя годы он был снесен. Историю необычного здания вспоминает британское издание Cambridgeshire Live.

Для многих людей посещение McDonald's в детстве всегда казалось приятным событием, но шанс побывать в заведении, выполненном в форме НЛО делал его незабываемым для детей из Кембриджшира.

Уникальное здание, которое с нежностью вспоминают местные жители Олконбери, было построено в 1990 году в футуристической тематике и должно был стать первым из многих. Однако планы по строительству новых заведений так и не были реализованы. В 1993 году здание было переоборудовано под McDonald's. Однако это предприятие не продержалось долго, и после ухода новых владельцев заведение несколько лет оставалось пустым, а в 2008 году было снесено.

Теперь, благодаря всплывшему в сети видео, датированному 1993 годом, люди смогли заглянуть внутрь культового здания, которое было разрушено.

На редких кадрах видно как внешне выглядел McDonald's в те времена, а также заглянувший входной коридор, похожий на туннель.

На редких кадрах видно как внешне выглядел McDonald's в 1993 году Фото: скриншот/YouTube

"Ах, какие воспоминания об этом месте! Я обожал ходить туда в детстве. Мне нравилось все — от пульсирующих огней на входе до аттракционов с роботами. Это просто вау!" — вспоминал один из бывших посетителей.

Однако не у всех людей остались приятные воспоминания.

"Я ел в этом ресторане лет десять назад. В нем не было абсолютно никакой атмосферы. Это все равно что есть в септике из стекловолокна", — отметил один не слишком впечатленный посетитель.

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